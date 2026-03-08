El pickleball dio su primer gran paso en Tucumán con un torneo que reunió a casi 70 parejas

El principal impulsor de la iniciativa fue Fede Jatamlasky, uno de los referentes del desarrollo del pickleball en el NOA, quien celebró la convocatoria y el interés que generó el certamen. “El torneo fue un éxito de principio a fin, tuvimos una gran convocatoria, con más de 60 personas.", relató. Pero se mostró esperanzado y anticipó un futuro evento. "Esta es la antesala del 21 de marzo, donde vamos a ser sede de la etapa uno del torneo de la Liga Argentina. Tucumán ha sido elegido como la sede oficial del pickleball en el NOA”, contó.