El pickleball dio su primer gran paso en Tucumán con un torneo que reunió a casi 70 parejas

El pickleball comenzó a ganar terreno en Tucumán con la realización del primer torneo organizado en la provincia, un evento que reunió a cerca de 70 parejas y que marcó un paso importante para el crecimiento de la disciplina en la región.
La competencia se desarrolló durante dos jornadas, el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, y funcionó como antesala de la Etapa 1 del Torneo Apertura de la Liga Argentina, que se disputará el 21 de marzo en Tucumán y clasificará a sus ganadores al Torneo Nacional que se realizará en Buenos Aires.
La actividad comenzó el sábado con la disputa de las categorías Libre A y Libre B. En la categoría Libre B, el título quedó en manos de Mateo Adad y Benjamín Parada, que se quedaron con el primer puesto tras un sólido desempeño durante toda la jornada. El segundo lugar fue para la dupla integrada por Maximiliano Toro y Lucas, mientras que el tercer puesto quedó para Matías Escajadilla y Pablo Loza.
En la categoría Libre A, en tanto, la final tuvo como protagonistas a Martín Boscarino y Yulian Jiménez, que terminaron consagrándose campeones. El segundo lugar fue para Martín Salas López y Maximiliano Casanova, mientras que el podio lo completaron Cristian Jacob y Alejo Lloren Boscarino.
La competencia continuó el domingo con las categorías mixtas. En Mixto B, la pareja formada por Julieta Boscarino y Ernesto Salas López se quedó con el primer puesto, escoltada por Osvaldo Berrondo y Solana Berrondo, mientras que Nicolás Navarro e Imelda Silva finalizaron en la tercera posición.
En Mixto A, el título fue para Caro Tirado y Francisco Demagistri, que se impusieron en la final y se quedaron con el primer lugar. Detrás finalizaron Yulian Jiménez y Victoria Romano, mientras que el tercer puesto fue para Ivana Alanis y Maximiliano Casanova.
El principal impulsor de la iniciativa fue Fede Jatamlasky, uno de los referentes del desarrollo del pickleball en el NOA, quien celebró la convocatoria y el interés que generó el certamen. “El torneo fue un éxito de principio a fin, tuvimos una gran convocatoria, con más de 60 personas.", relató. Pero se mostró esperanzado y anticipó un futuro evento. "Esta es la antesala del 21 de marzo, donde vamos a ser sede de la etapa uno del torneo de la Liga Argentina. Tucumán ha sido elegido como la sede oficial del pickleball en el NOA”, contó.
Entre quienes participaron estuvo Florencia Posse, jugadora habitual, que destacó el ambiente que se vive dentro de la disciplina. “El torneo estuvo muy bueno, lo disfruté de inicio a fin. Lo importante que hay aquí es que el pickleball tiene una familia muy grande: nos conocemos todos y recibimos a quien quiera ser parte. Lo recomiendo muchísimo, porque en mi vida me trajo mucha gratificación”, relató.
El evento también contó con jugadores que llegaron desde otras provincias. Ese fue el caso de Matías Escajadilla, que viajó desde Salta para competir. “Yo vine desde Metán, Salta, exclusivamente para poder participar del torneo. Invito a todos a participar porque no hace falta practicar un deporte antes para poder jugar”, señaló.
Con la buena respuesta de los jugadores y la expectativa que generó el torneo, Tucumán se prepara ahora para recibir el 21 de marzo la primera etapa del Torneo Apertura de la Liga Argentina, un evento que volverá a reunir a competidores de distintos puntos del país y que pondrá en juego la clasificación al certamen nacional.