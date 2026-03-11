Fue figura de Tarucas en 2025, sufrió una dura lesión en el hombro y volvió contra Dogos

“La sufrí bastante. Nunca me había pasado esto de operarme y al principio fue muy duro estar quieto, sin poder hacer nada”, explicó el mendocino. La lesión se produjo en noviembre del año pasado, durante una gira de Argentina XV por Europa. En el primer partido del tour, frente a Munster en Irlanda, recibió un golpe en el hombro que terminó provocando una lesión seria. “Se me salió el hombro y se me cortaron dos ligamentos. Después teníamos que ir a Inglaterra, pero ya me dijeron que no iba a jugar. Cuando volví a Argentina me contacté con los médicos de la academia de la UAR y me dijeron que me tenía que operar”, recordó.