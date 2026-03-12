Netflix confirma oficialmente la secuela de "KPop Demon Hunters"

Sony Pictures Animation expresó su optimismo sobre el futuro de la franquicia. En una declaración conjunta, los presidentes Kristine Belson y Damien de Froberville añadieron: "Defender las audaces visiones creativas de nuestros cineastas es la esencia de todo lo que hacemos en Sony Pictures Animation. Maggie y Chris aportaron sus perspectivas increíblemente únicas a esta película, contando una historia que el público de todo el mundo acogió con entusiasmo. Estamos encantados de trabajar con ellos para ampliar su visión en el próximo capítulo".