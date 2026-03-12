Secciones
Netflix confirma oficialmente la secuela de "KPop Demon Hunters"

El anuncio llega días antes de los Oscars, premiación donde la película es favorita.

KPOP Y ACCIÓN. Zoey, Rumi y Mira lideran la animación, la taquilla y las listas musicales. / NETFLIX KPOP Y ACCIÓN. Zoey, Rumi y Mira lideran la animación, la taquilla y las listas musicales. / NETFLIX
Hace 35 Min

Netflix terminó con las especulaciones y confirmó que desarrollará una secuela de la exitosa película "KPop Demon Hunters", con los directores Maggie Kang y Chris Appelhans de regreso al mando.

El anuncio llega días antes de los Oscars, premiación donde la película es favorita.  

Al momento de esta publicación, la película lleva 38 semanas consecutivas en el top 10 de Netflix, con 965,5  millones de horas de visualización y  579  millones de visualizaciones completas.

“En Netflix, nuestro objetivo es crear la película favorita de todos, ¡y lo lograron creando la película más popular de Netflix de todos los tiempos! Hay muchísima historia por contar, y estamos deseando llevar más HUNTR/X a los fans de todo el mundo” dijo Dan Lin, presidente de Netflix Film.

Sony Pictures Animation expresó su optimismo sobre el futuro de la franquicia. En una declaración conjunta, los presidentes Kristine Belson y Damien de Froberville añadieron: "Defender las audaces visiones creativas de nuestros cineastas es la esencia de todo lo que hacemos en Sony Pictures Animation. Maggie y Chris aportaron sus perspectivas increíblemente únicas a esta película, contando una historia que el público de todo el mundo acogió con entusiasmo. Estamos encantados de trabajar con ellos para ampliar su visión en el próximo capítulo".

A la fecha, los detalles sobre la trama y fecha de estreno de la secuela de "KPop Demon Hunters" actualmente se mantienen en secreto.

