Seguridad

Detienen en Salta a un hombre acusado por femicidio en Córdoba

El hombre estaba prófugo de la Justicia.

Hace 1 Hs

Una patrulla de gendarmes observó al ciudadano caminar en cercanías a Senda Hachada y al solicitar su documentación, el involucrado presentó un pasaporte en el que se auto percibía como mujer.

Luego de consultar en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, los funcionarios pudieron constatar que se trataba de un ciudadano con "solicitud de captura" activa emitida por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

El detenido se encuentra involucrado en el asesinato de Milagros Bastos.

Sobre un camino secundario de la Ruta Nacional N° 34, kilómetro 1.375, los efectivos de la Sección "Núcleo", dependiente del Escuadrón 52 "Tartagal", observaron en un camino secundario a un individuo mayor de edad circulando a pie.

Ante el requerimiento y a los fines de ser identificado, el mismo presentó un pasaporte en el que se auto percibía como mujer. Inmediatamente, los funcionarios en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, visualizaron la "solicitud de captura" activa emitida por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Se puedo constatar que el involucrado se encuentra vinculado en una causa caratulada como "homicidio calificado por mediar violencia de género" ocurrido en la provincia de Córdoba en 2024.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Unidad Fiscal Distrito 1 de la ciudad de Córdoba el ciudadano fue detenido.

