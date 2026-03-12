Malas noticias para Tarucas: Tomás Vanni fue suspendido por tres fechas

Tarucas sufrió una baja importante para los próximos compromisos del Súper Rugby Américas. El wing Tomás Vanni fue suspendido por tres fechas luego de ser citado tras el partido frente a Dogos disputado en el Tucumán Lawn Tennis Club, correspondiente a la tercera jornada del torneo.
La sanción fue aplicada por el oficial judicial Alfredo Wagener Oddone tras analizar una infracción a la “ley 9” (juego sucio) por un tackle peligroso cometido durante el primer tiempo del encuentro. La decisión se tomó luego de revisar los videos de la jugada señalada por el Oficial de Citación, en una audiencia en la que estuvieron presentes el jugador y dos representantes del equipo.
Durante el proceso, Vanni admitió su culpabilidad en la acción. Según informó la organización del torneo, la suspensión se extenderá hasta la finalización del partido entre Tarucas y Cobras Brasil Rugby previsto para el 27 de marzo. Sin embargo, existe la posibilidad de que se reduzca en una fecha si el jugador completa con éxito un programa de intervención de coaching.
La baja de Vanni obliga al cuerpo técnico a realizar modificaciones en el equipo.
Para el partido de esta noche frente a Pampas, el lugar del wing será ocupado por Tomás Elizalde, mientras que Nicolás Macome se desempeñará como fullback.
La sanción a Vanni representa la primera tarjeta roja del torneo. En los 12 encuentros disputados hasta el momento se registraron 28 tarjetas amarillas, lo que arroja un promedio de 2,33 por partido.