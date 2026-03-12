Malas noticias para Tarucas: Tomás Vanni fue suspendido por tres fechas

La sanción fue aplicada por el oficial judicial Alfredo Wagener Oddone tras analizar una infracción a la “ley 9” (juego sucio) por un tackle peligroso cometido durante el primer tiempo del encuentro. La decisión se tomó luego de revisar los videos de la jugada señalada por el Oficial de Citación, en una audiencia en la que estuvieron presentes el jugador y dos representantes del equipo.