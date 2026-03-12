Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín define detalles para recibir a Nueva Chicago y Yllana prepara dos cambios en el "11"

El “Santo” hizo fútbol en La Ciudadela y el DT empezó a darle forma a la formación para un duelo clave por los primeros puestos. Los detalles.

San Martín define detalles para recibir a Nueva Chicago y Yllana prepara dos cambios en el 11 Foto CASM.
Hace 26 Min

San Martín hizo fútbol en La Ciudadela y Andrés Yllana comenzó a perfilar el equipo que tiene en mente para recibir este domingo, desde las 18, a Nueva Chicago. En ese ensayo, el entrenador empezó a darle forma a una formación con dos modificaciones respecto del último partido y con una base que buscará darle mayor claridad al medio, sostener algunas piezas que ya venían sumando minutos y reforzar el peso ofensivo.

La primera variante estaría en la mitad de la cancha y responde a una baja obligada. Kevin López se perfila para ingresar por Santiago Briñone, que continúa afuera por lesión. No se trataría solamente de un cambio de nombres, sino también de características. López ya había dejado una buena imagen cuando le tocó entrar ante Deportivo Maipú, con un aporte importante en la circulación y en el orden del equipo. 

En cambio, Nicolás Castro se mantendría dentro del "11" en lugar del lesionado Matías “Caco” García. El volante ya había sido titular frente a Deportivo Maipú y todo indica que el cuerpo técnico volvería a apostar por él. 

La novedad más fuerte, de todos modos, estaría en ataque. Luego de su doblete en el empate ante Maipú, Lautaro Ovando se ganaría un lugar entre los titulares en reemplazo de Benjamín Borasi. Su ingreso no sólo aparece respaldado por los goles, sino también por el impacto que tuvo en el desarrollo del partido. 

El "11" que toma forma

Si el entrenador termina de confirmar esas variantes, San Martín formaría con: Darío Sand; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, López y Castro; Alan Cisnero, Ovando y Facundo Pons.

