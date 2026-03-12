San Martín define detalles para recibir a Nueva Chicago y Yllana prepara dos cambios en el "11"

La primera variante estaría en la mitad de la cancha y responde a una baja obligada. Kevin López se perfila para ingresar por Santiago Briñone, que continúa afuera por lesión. No se trataría solamente de un cambio de nombres, sino también de características. López ya había dejado una buena imagen cuando le tocó entrar ante Deportivo Maipú, con un aporte importante en la circulación y en el orden del equipo.