Contra Nueva Chicago, San Martín pondrá mucho en juego: la curiosa estadística que arrastra en La Ciudadela

San Martín llega al duelo del domingo contra Nueva Chicago con una obligación que excede el resultado. Porque no se tratará únicamente de ganar para seguir prendido en la pelea y para sostener el invicto, sino también para empezar a saldar una cuenta que se vuelve cada vez más incómoda: La Ciudadela, ese escenario que durante años supo ser sinónimo de fortaleza, dejó de pesar como antes y hoy aparece como un terreno en el que al “Santo” le cuesta imponerse. En ese contexto, el cruce frente al “Torito” de Mataderos no sólo pondrá en juego tres puntos importantes, sino también la necesidad urgente de recuperar autoridad en casa.