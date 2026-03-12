Secciones
Vialidad informó el estado de las rutas 347, 338 y 157 por las inundaciones

Algunas de las rutas más transitadas de Tucumán se encuentran cortadas o con tránsito reducido por afectaciones sobre la calzada relacionadas a las intensas tormentas.

Hace 11 Min

La Dirección Provincial de Vialidad comunicó cuál es el estado de las rutas de Tucumán a raíz de las intensas lluvias de esta semana. Se recomienda a los conductores circular con precaución para evitar riesgos a los conductores. Durante los últimos días, la provincia estuvo bajo alerta meteorológica amarilla por precipitaciones. Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una disminución de las precipitaciones.

La ruta 338 está cortada entre los kilómetros 1 y 2 en la zona de Casa de Belén. Hay un derrumbe obstruyendo media calzada. La ruta 347, a la altura de la central hidroeléctrica de El Cadillal tiene agua sobre la ruta por la erogación de El Cadillal luego de haber alcanzado su cota máxima. Por último, la ruta 157, que va hasta La Madrid, está intransitable por los cortes que hizo el Gobierno provincial para que el agua saliera del pueblo.

