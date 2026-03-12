Vialidad informó el estado de las rutas 347, 338 y 157 por las inundaciones

La ruta 338 está cortada entre los kilómetros 1 y 2 en la zona de Casa de Belén. Hay un derrumbe obstruyendo media calzada. La ruta 347, a la altura de la central hidroeléctrica de El Cadillal tiene agua sobre la ruta por la erogación de El Cadillal luego de haber alcanzado su cota máxima. Por último, la ruta 157, que va hasta La Madrid, está intransitable por los cortes que hizo el Gobierno provincial para que el agua saliera del pueblo.