Google Maps confundió un monumento de Raúl Alfonsín con un homenaje a Saddam Hussein

El monumento fue inaugurado en 2003 para conmemorar los 14 años de la muerte del ex presidente y está en la plaza ubicada dentro de la rotonda formada por la autovía Atilio Fruet, la calle Alberto Pedro Cabrera, la avenida Jorge Newbery y la avenida Raúl Alfonsín. La polémica surgió porque, durante varios días, al ubicar ese sitio en Google Maps aparecía el rótulo “monumento a Saddam Hussein”, el dictador que controló Irán desde 1979 hasta su derrocamiento en 2003.