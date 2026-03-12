Google Maps confundió un monumento de Raúl Alfonsín con un homenaje a Saddam Hussein

El nombre de Raúl Alfonsín volvió a ocupar el centro de la escena cuando se difundió en redes sociales que Google Maps confundía con Saddam Hussein el monumento que el radicalismo construyó en Bahía Blanca para reconocer su vida y su labor. La situación fue detectada por un usuario de la red social X y no tardó en viralizarse.
El monumento fue inaugurado en 2003 para conmemorar los 14 años de la muerte del ex presidente y está en la plaza ubicada dentro de la rotonda formada por la autovía Atilio Fruet, la calle Alberto Pedro Cabrera, la avenida Jorge Newbery y la avenida Raúl Alfonsín. La polémica surgió porque, durante varios días, al ubicar ese sitio en Google Maps aparecía el rótulo “monumento a Saddam Hussein”, el dictador que controló Irán desde 1979 hasta su derrocamiento en 2003.
Tras la repercusión, el presidente de la Juventud Radical de Bahía Blanca, Juan Cruz Lissarrague, hizo el reclamo formal ante Google para que corrijan la información. “Ya iniciamos las gestiones”, aseguró este lunes en sus redes sociales, donde también publicó una captura de pantalla con la constancia de la presentación.
Quién fue Saddam Hussein: el líder iraquí que gobernó con autoritarismo hasta su caída en 2003
Saddam Hussein fue un dirigente político y militar que presidió Irak desde 1979 hasta 2003, tras consolidar su poder dentro del Partido Baaz. Su gobierno estuvo marcado por un fuerte control del Estado, la represión de opositores y una política de confrontación regional que derivó en conflictos armados de gran impacto internacional.
Durante su mandato impulsó la guerra contra Irán en la década de 1980 y ordenó la invasión de Kuwait en 1990, lo que provocó la intervención de una coalición internacional en la Guerra del Golfo. En 2003 fue derrocado tras la invasión liderada por Estados Unidos, capturado meses después y juzgado por crímenes contra la humanidad. Finalmente, fue condenado a muerte y ejecutado en 2006.