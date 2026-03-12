Secciones
SociedadActualidad

Google Maps confundió un monumento de Raúl Alfonsín con un homenaje a Saddam Hussein

El presidente de la Juventud Radical de Bahía Blanca, Juan Cruz Lissarrague, hizo el reclamo formal ante Google para que corrijan la información.

Google Maps confundió un monumento de Raúl Alfonsín con un homenaje a Saddam Hussein Google Maps confundió un monumento de Raúl Alfonsín con un homenaje a Saddam Hussein TN
Hace 1 Hs

El nombre de Raúl Alfonsín volvió a ocupar el centro de la escena cuando se difundió en redes sociales que Google Maps confundía con Saddam Hussein el monumento que el radicalismo construyó en Bahía Blanca para reconocer su vida y su labor. La situación fue detectada por un usuario de la red social X y no tardó en viralizarse.

El monumento fue inaugurado en 2003 para conmemorar los 14 años de la muerte del ex presidente y está en la plaza ubicada dentro de la rotonda formada por la autovía Atilio Fruet, la calle Alberto Pedro Cabrera, la avenida Jorge Newbery y la avenida Raúl Alfonsín. La polémica surgió porque, durante varios días, al ubicar ese sitio en Google Maps aparecía el rótulo “monumento a Saddam Hussein”, el dictador que controló Irán desde 1979 hasta su derrocamiento en 2003.

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Tras la repercusión, el presidente de la Juventud Radical de Bahía Blanca, Juan Cruz Lissarrague, hizo el reclamo formal ante Google para que corrijan la información. “Ya iniciamos las gestiones”, aseguró este lunes en sus redes sociales, donde también publicó una captura de pantalla con la constancia de la presentación.

Quién fue Saddam Hussein: el líder iraquí que gobernó con autoritarismo hasta su caída en 2003

Saddam Hussein fue un dirigente político y militar que presidió Irak desde 1979 hasta 2003, tras consolidar su poder dentro del Partido Baaz. Su gobierno estuvo marcado por un fuerte control del Estado, la represión de opositores y una política de confrontación regional que derivó en conflictos armados de gran impacto internacional.

Durante su mandato impulsó la guerra contra Irán en la década de 1980 y ordenó la invasión de Kuwait en 1990, lo que provocó la intervención de una coalición internacional en la Guerra del Golfo. En 2003 fue derrocado tras la invasión liderada por Estados Unidos, capturado meses después y juzgado por crímenes contra la humanidad. Finalmente, fue condenado a muerte y ejecutado en 2006.

Temas Bahía BlancaRaúl Alfonsín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro
2

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
3

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
4

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid
5

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
6

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Más Noticias
Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni: coach empresarial y protagonista de la polémica en la comitiva presidencial

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni: coach empresarial y protagonista de la polémica en la comitiva presidencial

Inundaciones en Tucumán: dormir en medio de la ruta, ¿cómo pasaron la noche los evacuados de La Madrid?

Inundaciones en Tucumán: dormir en medio de la ruta, ¿cómo pasaron la noche los evacuados de La Madrid?

Jueves de alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas durante todo el día

Jueves de alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas durante todo el día

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Tormentas en el interior tucumano: “Corremos el riesgo de que las casas se derrumben”

Tormentas en el interior tucumano: “Corremos el riesgo de que las casas se derrumben”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Comentarios