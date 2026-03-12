Secciones
DeportesMás deportes

El “espaldazo” llegó a los Juegos Paralímpicos: polémica en una premiación y acusaciones de Ucrania

La participación de atletas rusos con bandera e himno en los Juegos Paralímpicos de Invierno volvió a generar polémica tras protestas en el podio y denuncias del comité ucraniano.

El “espaldazo” llegó a los Juegos Paralímpicos: polémica en una premiación y acusaciones de Ucrania
Hace 38 Min

La decisión de permitir que atletas de Rusia y Bielorrusia compitan nuevamente con sus banderas e himnos en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 generó nuevas tensiones dentro del evento. Las polémicas se profundizaron tras las victorias de la esquiadora rusa Anastasiia Bagiian, que conquistó dos medallas de oro en esquí de fondo.

El primer momento de incomodidad se vivió durante la premiación del sprint clásico. Mientras sonaba el himno ruso y se izaban las banderas, la alemana Linn Kazmaier y su guía Florian Baumann decidieron no mirar hacia el podio ni quitarse los gorros, en señal de protesta por la decisión del Comité Paralímpico Internacional.

Tras la ceremonia, la atleta alemana explicó su postura ante la prensa de su país. “La política lo eclipsa todo. No apoyamos esta situación”, sostuvo Kazmaier, mientras que Baumann expresó su solidaridad con los atletas ucranianos y cuestionó la decisión del organismo de permitir la participación rusa con símbolos nacionales.

Nueva tensión en el podio y denuncia de Ucrania

El clima volvió a tensarse cuando Bagiian ganó la prueba de 10 kilómetros. En esa premiación, la checa Simona Bubenickova y su guía David Srutek también rechazaron participar de la tradicional foto grupal con los medallistas, lo que volvió a exponer el malestar de varios competidores europeos.

Mientras tanto, el Comité Paralímpico de Ucrania denunció públicamente presiones y actos de discriminación contra su delegación durante los Juegos. Entre los episodios mencionados figura el intento de retirar unos pendientes con la inscripción “Stop War” que llevaba la atleta Oleksandra Kononova durante una ceremonia de premiación.

La presencia de Rusia en estos Juegos marca su regreso a una cita paralímpica de invierno con bandera e himno por primera vez desde Sochi 2014, tras años de suspensión por el escándalo de dopaje estatal y por la invasión a Ucrania. Según el Comité Paralímpico Internacional, las protestas ocurridas en las ceremonias están siendo analizadas para determinar si violaron las normas sobre neutralidad política en el podio.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
2

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
3

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
4

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
5

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
6

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

Más Noticias
Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

Comentarios