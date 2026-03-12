El “espaldazo” llegó a los Juegos Paralímpicos: polémica en una premiación y acusaciones de Ucrania

La decisión de permitir que atletas de Rusia y Bielorrusia compitan nuevamente con sus banderas e himnos en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 generó nuevas tensiones dentro del evento. Las polémicas se profundizaron tras las victorias de la esquiadora rusa Anastasiia Bagiian, que conquistó dos medallas de oro en esquí de fondo.
El primer momento de incomodidad se vivió durante la premiación del sprint clásico. Mientras sonaba el himno ruso y se izaban las banderas, la alemana Linn Kazmaier y su guía Florian Baumann decidieron no mirar hacia el podio ni quitarse los gorros, en señal de protesta por la decisión del Comité Paralímpico Internacional.
Tras la ceremonia, la atleta alemana explicó su postura ante la prensa de su país. “La política lo eclipsa todo. No apoyamos esta situación”, sostuvo Kazmaier, mientras que Baumann expresó su solidaridad con los atletas ucranianos y cuestionó la decisión del organismo de permitir la participación rusa con símbolos nacionales.
Nueva tensión en el podio y denuncia de Ucrania
El clima volvió a tensarse cuando Bagiian ganó la prueba de 10 kilómetros. En esa premiación, la checa Simona Bubenickova y su guía David Srutek también rechazaron participar de la tradicional foto grupal con los medallistas, lo que volvió a exponer el malestar de varios competidores europeos.
Mientras tanto, el Comité Paralímpico de Ucrania denunció públicamente presiones y actos de discriminación contra su delegación durante los Juegos. Entre los episodios mencionados figura el intento de retirar unos pendientes con la inscripción “Stop War” que llevaba la atleta Oleksandra Kononova durante una ceremonia de premiación.
La presencia de Rusia en estos Juegos marca su regreso a una cita paralímpica de invierno con bandera e himno por primera vez desde Sochi 2014, tras años de suspensión por el escándalo de dopaje estatal y por la invasión a Ucrania. Según el Comité Paralímpico Internacional, las protestas ocurridas en las ceremonias están siendo analizadas para determinar si violaron las normas sobre neutralidad política en el podio.