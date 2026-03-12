El “espaldazo” llegó a los Juegos Paralímpicos: polémica en una premiación y acusaciones de Ucrania

La presencia de Rusia en estos Juegos marca su regreso a una cita paralímpica de invierno con bandera e himno por primera vez desde Sochi 2014, tras años de suspensión por el escándalo de dopaje estatal y por la invasión a Ucrania. Según el Comité Paralímpico Internacional, las protestas ocurridas en las ceremonias están siendo analizadas para determinar si violaron las normas sobre neutralidad política en el podio.