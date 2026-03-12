La sorpresa en la primera lista de Eduardo Coudet en River para enfrentar a Huracán

Eduardo “Chacho” Coudet tendrá este jueves su estreno como director técnico de River Plate cuando el equipo visite a Huracán en Parque Patricios por la décima fecha del torneo Apertura. En la previa del encuentro, el entrenador dio a conocer su primera lista de convocados desde que asumió el cargo.
La nómina trajo algunas novedades para los hinchas del "Millonario". Entre las noticias positivas se destacó el regreso de Juan Fernando Quintero y Ezequiel Centurión, quienes vuelven a estar disponibles y podrían tener minutos en el debut del nuevo ciclo.
El mediocampista colombiano aparece incluso como uno de los candidatos a portar la cinta de capitán en el encuentro frente al "Globo", en un partido que marcará el inicio de la etapa de Coudet al frente del equipo.
La ausencia que llamó la atención
Más allá de los regresos, la convocatoria también dejó una sorpresa entre los fanáticos: la ausencia del juvenil Agustín Ruberto, quien no fue incluido en la lista para el partido en Parque Patricios.
Tampoco formaron parte de la convocatoria otros jugadores jóvenes como Facundo González y Cristian Jaime, futbolistas que habían tenido participación en el tramo final del ciclo anterior.
El encuentro entre Huracán y River se disputará este jueves desde las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con transmisión de TNT Sports, y marcará el debut oficial de Coudet como entrenador del conjunto de Núñez tras la salida de Marcelo Gallardo.