La reacción de los medios españoles al regreso de Franco Mastantuono en Real Madrid por la Champions

El presente de Mastantuono en el club español atraviesa un momento irregular. En las últimas semanas fue suplente en varios partidos y, tras ingresar ante Benfica por Champions y luego por La Liga, terminó expulsado después de discutir con el árbitro, lo que le valió dos fechas de suspensión en el campeonato español. Sin embargo, podrá estar disponible para disputar el partido de vuelta ante Manchester City.