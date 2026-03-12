Secciones
DeportesFútbol

La reacción de los medios españoles al regreso de Franco Mastantuono en Real Madrid por la Champions

El argentino volvió a sumar minutos en la goleada 3-0 ante Manchester City y los principales diarios deportivos evaluaron su actuación.

La reacción de los medios españoles al regreso de Franco Mastantuono en Real Madrid por la Champions
Hace 2 Hs

El triunfo del Real Madrid por 3-0 frente al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League también marcó el regreso de Franco Mastantuono, que volvió a sumar minutos en el equipo tras su reciente expulsión en la Liga española.

El mediocampista argentino había sido sancionado luego de ver la tarjeta roja en el partido ante Getafe, situación que lo dejó fuera del encuentro frente al Celta de Vigo. Ante el conjunto inglés, el joven ingresó a los 75 minutos en reemplazo de Brahim Díaz.

A pesar de disputar apenas 14 minutos, su actuación no pasó desapercibida para la prensa española. Algunos medios decidieron evaluarlo y remarcaron su actitud dentro del campo de juego, mientras que otros optaron por no calificarlo debido al poco tiempo que estuvo en cancha.

La reacción de los medios españoles al regreso de Franco Mastantuono en Real Madrid por la Champions

Qué dijeron los medios españoles

El diario Sport calificó su actuación como “intenso” y destacó su intención de tener impacto inmediato en el juego, aunque señaló que sus intervenciones fueron más vistosas que determinantes. Por su parte, Mundo Deportivo lo definió como un jugador “implicado” durante su breve participación.

En cambio, los diarios Marca y AS no realizaron una calificación puntual del argentino y solo mencionaron su ingreso durante el encuentro.

El presente de Mastantuono en el club español atraviesa un momento irregular. En las últimas semanas fue suplente en varios partidos y, tras ingresar ante Benfica por Champions y luego por La Liga, terminó expulsado después de discutir con el árbitro, lo que le valió dos fechas de suspensión en el campeonato español. Sin embargo, podrá estar disponible para disputar el partido de vuelta ante Manchester City.

Temas Manchester City Football ClubReal MadridLiga de EspañaChampions LeagueArgentinaLiga de Campeones de la UEFAFranco Mastantuono
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
2

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
3

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
4

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
5

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
6

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

Más Noticias
Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

Comentarios