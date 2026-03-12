La reacción de los medios españoles al regreso de Franco Mastantuono en Real Madrid por la Champions

El triunfo del Real Madrid por 3-0 frente al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League también marcó el regreso de Franco Mastantuono, que volvió a sumar minutos en el equipo tras su reciente expulsión en la Liga española.
El mediocampista argentino había sido sancionado luego de ver la tarjeta roja en el partido ante Getafe, situación que lo dejó fuera del encuentro frente al Celta de Vigo. Ante el conjunto inglés, el joven ingresó a los 75 minutos en reemplazo de Brahim Díaz.
A pesar de disputar apenas 14 minutos, su actuación no pasó desapercibida para la prensa española. Algunos medios decidieron evaluarlo y remarcaron su actitud dentro del campo de juego, mientras que otros optaron por no calificarlo debido al poco tiempo que estuvo en cancha.
Qué dijeron los medios españoles
El diario Sport calificó su actuación como “intenso” y destacó su intención de tener impacto inmediato en el juego, aunque señaló que sus intervenciones fueron más vistosas que determinantes. Por su parte, Mundo Deportivo lo definió como un jugador “implicado” durante su breve participación.
En cambio, los diarios Marca y AS no realizaron una calificación puntual del argentino y solo mencionaron su ingreso durante el encuentro.
El presente de Mastantuono en el club español atraviesa un momento irregular. En las últimas semanas fue suplente en varios partidos y, tras ingresar ante Benfica por Champions y luego por La Liga, terminó expulsado después de discutir con el árbitro, lo que le valió dos fechas de suspensión en el campeonato español. Sin embargo, podrá estar disponible para disputar el partido de vuelta ante Manchester City.