Cómo se definirá la plaza de Irán si decide no jugar el Mundial 2026: quién podría ocupar su lugar

El ministro de Deportes iraní aseguró que la selección no viajará a la Copa del Mundo y el reglamento de la FIFA ya contempla cómo se cubriría su cupo.

La posible ausencia de Irán en el Mundial 2026 abrió un escenario de incertidumbre en el fútbol internacional. La situación tomó fuerza luego de las declaraciones del ministro de Deportes Ahmad Donyamali, quien aseguró que el seleccionado no viajaría a la Copa del Mundo debido al conflicto bélico que atraviesa la región.

El reglamento de la FIFA contempla sanciones para cualquier federación que decida retirarse del torneo. Si la baja se confirma hasta 30 días antes del inicio del certamen, la multa mínima será de 275.000 euros. En caso de que la decisión se tome dentro del último mes previo al Mundial, la sanción podría elevarse a 550.000 euros.

Además del castigo económico, la federación implicada debería devolver los fondos recibidos para la preparación del equipo, que suelen rondar los 10 millones de dólares. El organismo también puede aplicar sanciones deportivas adicionales, como la exclusión de futuras competencias internacionales.

La selección que podría beneficiarse

En caso de confirmarse la retirada, la plaza deberá ser ocupada por otra federación de la Confederación Asiática de Fútbol. El reglamento establece que la FIFA tiene la facultad de designar al reemplazante según el desempeño en las eliminatorias.

En ese escenario, Irak aparece como el principal candidato para ocupar el lugar de Irán. El seleccionado asiático llegó a la instancia de repechaje intercontinental tras eliminar a Emiratos Árabes Unidos y podría recibir el cupo directo si finalmente se concreta la baja.

El panorama, sin embargo, todavía no está definido. La FIFA no emitió un comunicado oficial y el futuro de la selección iraní en el primer Mundial con 48 equipos sigue siendo una incógnita. En las próximas semanas se definirá si Irán mantiene su plaza o si otra selección asiática ocupará su lugar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

