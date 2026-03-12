Cómo se definirá la plaza de Irán si decide no jugar el Mundial 2026: quién podría ocupar su lugar

El panorama, sin embargo, todavía no está definido. La FIFA no emitió un comunicado oficial y el futuro de la selección iraní en el primer Mundial con 48 equipos sigue siendo una incógnita. En las próximas semanas se definirá si Irán mantiene su plaza o si otra selección asiática ocupará su lugar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.