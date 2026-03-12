Redes sociales: ¿Cómo crear tu marca personal?

Otro de los momentos más valiosos del episodio aparece cuando se habla de vulnerabilidad. Nico no la presenta como pose ni como estrategia vacía, sino como una forma genuina de conexión: compartir no solo los logros, sino también los procesos, los miedos, los límites y las caídas. En esa línea, deja una definición que atraviesa toda la entrevista: el propósito es lo que evita que uno se rinda cuando los resultados no llegan como esperaba. Y en un ecosistema que suele obsesionarse con la aprobación y las métricas, su reflexión final pega de lleno: el verdadero amor propio no pasa por la validación ajena, sino por la seguridad interna con la que se sostiene lo que uno hace.