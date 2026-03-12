Secciones
Redes sociales: ¿Cómo crear tu marca personal?

En el nuevo episodio de Fuera de Guión, Nico Ávila pone en discusión varios conceptos instalados para correrse de las etiquetas vacías y volver a una pregunta más profunda.

Hace 45 Min

En el quinto episodio de Fuera de Guión, el podcast de Academia We y La Gaceta, la conversación gira en torno a uno de los grandes temas de esta época: qué significa realmente construir presencia en redes. El invitado es Nico Ávila, comunicador, host digital y creador de contenido, que pone en discusión varios conceptos instalados —influencer, creador de contenido, emprendedor digital y marca personal— para correrse de las etiquetas vacías y volver a una pregunta más profunda: qué impacto real genera una persona en los demás.

Lejos de asociar influencia con cantidad de seguidores, Nico propone una mirada más honesta: no se trata de números, sino de impacto. Desde ahí diferencia al influencer, cuyo foco suele estar en la persona, del creador de contenido, que piensa qué necesita su audiencia, y del emprendedor digital, que logra transformar su talento o pasión en un sistema sustentable. Pero el corazón del episodio aparece en otro concepto: la marca personal consciente y con propósito, esa construcción que no busca simplemente mostrarse, sino entender desde qué lugar se comunica, para qué y con qué intención.

La charla también se mete en un terreno sensible y actual: la exposición. Qué mostrar, qué reservar, dónde están los límites y cómo sostener el juicio ajeno cuando lo íntimo empieza a volverse público. Nico comparte experiencias personales que lo hicieron replantearse cuánto de su vida quería seguir exhibiendo y deja una idea potente: las redes son una ventana, no la casa entera. Mostrar no es publicar por publicar; es elegir con conciencia qué parte de uno se comparte y desde qué lugar se hace, sabiendo que cada mensaje será recibido desde la experiencia del otro.

Otro de los momentos más valiosos del episodio aparece cuando se habla de vulnerabilidad. Nico no la presenta como pose ni como estrategia vacía, sino como una forma genuina de conexión: compartir no solo los logros, sino también los procesos, los miedos, los límites y las caídas. En esa línea, deja una definición que atraviesa toda la entrevista: el propósito es lo que evita que uno se rinda cuando los resultados no llegan como esperaba. Y en un ecosistema que suele obsesionarse con la aprobación y las métricas, su reflexión final pega de lleno: el verdadero amor propio no pasa por la validación ajena, sino por la seguridad interna con la que se sostiene lo que uno hace.

Con ejemplos, anécdotas y herramientas concretas, Nico también baja todo esto a tierra para quienes quieren empezar: trabajar primero la mentalidad, practicar sin esperar perfección y entender que las redes son un medio para potenciar lo que uno ya es, hace o sueña construir. Un episodio ideal para quienes quieren comunicar con más autenticidad, dejar de perseguir fórmulas vacías y animarse a construir una presencia digital con sentido. Ya se puede escuchar y descubrir por qué, en redes, el verdadero diferencial no está en parecer, sino en ser.

