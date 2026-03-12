Cuando Maradona persiguió hasta el hotel a los Backstreet Boys por su hija Dalma

La persecución de Diego Maradona a los Backstreet Boys

Transcurrían los últimos años de los 90 y los Backstreet Boys se presentaban en Argentina, nada menos que en el estadio de Boca Juniors. Pero la proximidad al lugar no le valió a Diego un pase directo hacia la banda, sino que debió ponerse en el mejor papel de padre protector y cumplidor de caprichos. Sin contactos de por medio, persiguió a la banda después del show para que Dalma pudiera conocerlos.