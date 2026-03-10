Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga Ludovica Squirru señaló que en este mes cuidar de la higiene de nuestras emociones será la clave. En una etapa donde algunos se verán envueltos en situaciones de tensión mientras que otros frente a avances más positivos, el aviso es el mismo. La cautela y el cuidado en los pasos dados será muy importante si no se quiere retroceder en intentos desesperados.