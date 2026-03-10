Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Marzo requiere de adaptar las respuestas emocionales tanto a los desafíos como a los avances que marcarán el rumbo de este tiempo.

Esta nueva etapa requiere de respuestas emocionales moderadas, según aseguró Squirru Esta nueva etapa requiere de respuestas emocionales moderadas, según aseguró Squirru (Imagen web)
Hace 3 Hs

La primera semana de marzo ya se concretó y muchos animales del horóscopo chino pudieron comprobar por ellos mismos el rumbo por el cual se dirigían las energías de este mes. Dentro de un 2026 atravesado por la intensidad del Caballo de Fuego, este mes invita a poner un freno, actuar con mayor sensibilidad y consciencia para no forzar los tiempos.

Horóscopo chino: las actividades que permitirán a los signos "galopar" con éxito el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: las actividades que permitirán a los signos galopar con éxito el inicio de semana, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga Ludovica Squirru señaló que en este mes cuidar de la higiene de nuestras emociones será la clave. En una etapa donde algunos se verán envueltos en situaciones de tensión mientras que otros frente a avances más positivos, el aviso es el mismo. La cautela y el cuidado en los pasos dados será muy importante si no se quiere retroceder en intentos desesperados.

Los signos que deberán adaptar sus emociones a esta nueva etapa

Rata

Para la Rata, marzo será un mes amable, aunque el signo no puede ufanarse de buena fortuna. A pesar de estar viviendo un tiempo más ameno, sus emociones siempre deben adaptarse "para no exigir resultados inmediatos". Según Squirru, "será un buen momento para sembrar ideas, iniciar hábitos y fortalecer decisiones recientes", aunque el clima invita a apoyarse en los procesos lentos.

Búfalo

El Búfalo, por el contrario, se encontrará en un entorno menos propicio y frente a un pronóstico menos alentador, por lo que cuidar de sus respuestas emocionales también será crucial. Deberá ser precavido con las palabras y la exposición. Según Squirru, este tiempo podría ser incómodo para el Búfalo, “que podría verse envuelto en situaciones de tensión, críticas o malentendidos. La clave estará en la prudencia y en evitar reacciones impulsivas”.

La pitonisa agregó que las consecuencias de no ser cautelosos en la comunicación y en las respuestas pueden llevar al aislamiento. "Por eso, marzo pide introspección, revisión y una actitud más consciente frente a los vínculos”, aseveró Squirru.

Tigre

Las reacciones emocionales exacerbadas pueden afectar a la energía del Tigre, que deberá aprender a gestionar el malhumor y adaptarse ante los tiempos más adversos. “Marzo puede traer desafíos en lo social, lo laboral o lo académico”, explicó Squirru, mientras que advirtió que “la necesidad de trabajar en equipo y adaptarse a otros ritmos puede generar frustración”.

Así es que Squirru reparó en la importancia de ser cuidadosos con el estado de ánimo ya que “será determinante en los resultados del mes. Evitar discusiones innecesarias y moderar las críticas ayudará a atravesar este período con mayor equilibrio”, detalló la especialista.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
2

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
3

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera
4

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”
5

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”
6

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Más Noticias
Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Comentarios