Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

La primera semana de marzo ya se concretó y muchos animales del horóscopo chino pudieron comprobar por ellos mismos el rumbo por el cual se dirigían las energías de este mes. Dentro de un 2026 atravesado por la intensidad del Caballo de Fuego, este mes invita a poner un freno, actuar con mayor sensibilidad y consciencia para no forzar los tiempos.
La reconocida astróloga Ludovica Squirru señaló que en este mes cuidar de la higiene de nuestras emociones será la clave. En una etapa donde algunos se verán envueltos en situaciones de tensión mientras que otros frente a avances más positivos, el aviso es el mismo. La cautela y el cuidado en los pasos dados será muy importante si no se quiere retroceder en intentos desesperados.
Los signos que deberán adaptar sus emociones a esta nueva etapa
Rata
Para la Rata, marzo será un mes amable, aunque el signo no puede ufanarse de buena fortuna. A pesar de estar viviendo un tiempo más ameno, sus emociones siempre deben adaptarse "para no exigir resultados inmediatos". Según Squirru, "será un buen momento para sembrar ideas, iniciar hábitos y fortalecer decisiones recientes", aunque el clima invita a apoyarse en los procesos lentos.
Búfalo
El Búfalo, por el contrario, se encontrará en un entorno menos propicio y frente a un pronóstico menos alentador, por lo que cuidar de sus respuestas emocionales también será crucial. Deberá ser precavido con las palabras y la exposición. Según Squirru, este tiempo podría ser incómodo para el Búfalo, “que podría verse envuelto en situaciones de tensión, críticas o malentendidos. La clave estará en la prudencia y en evitar reacciones impulsivas”.
La pitonisa agregó que las consecuencias de no ser cautelosos en la comunicación y en las respuestas pueden llevar al aislamiento. "Por eso, marzo pide introspección, revisión y una actitud más consciente frente a los vínculos”, aseveró Squirru.
Tigre
Las reacciones emocionales exacerbadas pueden afectar a la energía del Tigre, que deberá aprender a gestionar el malhumor y adaptarse ante los tiempos más adversos. “Marzo puede traer desafíos en lo social, lo laboral o lo académico”, explicó Squirru, mientras que advirtió que “la necesidad de trabajar en equipo y adaptarse a otros ritmos puede generar frustración”.
Así es que Squirru reparó en la importancia de ser cuidadosos con el estado de ánimo ya que “será determinante en los resultados del mes. Evitar discusiones innecesarias y moderar las críticas ayudará a atravesar este período con mayor equilibrio”, detalló la especialista.