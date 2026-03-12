Cartas de lectores: Boleta única y acoples

El Gobierno intenta crear cualquier argumento para justificar el mantenimiento del régimen de acoples en el sistema electoral provincial. En sus últimas publicaciones, expresa que con ambos sistemas, el de los famosos acoples y el de Boleta Única de Papel, logró el resultado de 46 % de los votos, tanto en las legislativas de medio término para Diputados, como en la elección para Intendente de Juan Bautista Alberdi. Pero omite, en este último caso, explicar qué hubiera ocurrido en la elección para Intendente de ciudad Alberdi, si el candidato triunfante no hubiera ido con el respaldo de 20 acoples, es decir, el respaldo de 20 partidos políticos sustentados con recursos públicos, y orientados a respaldar al candidato del oficialismo.