Cartas de lectores: Desidia en barrio Piedrabuena
Hace 2 Hs

Nos dirigimos a usted con el propósito de visibilizar la situación de abandono que atravesamos los vecinos del B° Obispo Piedrabuena. Actualmente, nuestra calidad de vida se ve seriamente afectada por una preocupante falta de mantenimiento en la infraestructura básica. El panorama es alarmante en varios puntos críticos: * Pérdidas de líquidos cloacales y agua potable: la acumulación de aguas servidas genera olores nauseabundos y un foco de infección constante, mientras que las fugas de agua potable degradan el pavimento. *Falta de tapas de bocacalle: en las intersecciones de José Hernández y Diego de Villarroel, así como en Salas y Valdés y Juramento, la ausencia de estas tapas representa un peligro mortal para peatones y conductores. Es inadmisible que, a pesar de los reclamos, las autoridades correspondientes sigan ignorando un sector en donde la seguridad vial y la salud pública están en riesgo. Solicitamos a la SAT y a la Municipalidad una respuesta urgente antes de que debamos lamentar un accidente grave o un brote de enfermedades derivadas de la insalubridad..

Felipe Mauricio  Rosemberg                                                

y vecinos de B°Obispo Piedrabuena 

m.florencia.rojas@gmail.com

