Cartas de lectores: Cruces rutas 9 y 306

Leí el artículo de referencia, del día sábado 7 de marzo, donde aparte de otras cosas resalta: las eternas filas, cámaras y multas en el cruce más caótico. Es verdad que hay que armarse de enorme paciencia para poder cruzarlo; y qué me dicen de aquellos que necesitan urgente trasladarse a un hospital, un sanatorio etc., o bien trasladarse urgente por algún motivo personal etc. Le encontraron la vuelta para instalar cámaras -que crean ciertas controversias- , para aplicar fotomultas, que al decir del director de Seguridad Vial de Banda de Río Salí, no persiguen un fin recaudatorio. Me pregunto: ¿por qué cobran, entonces? ¿Por qué no se notifica al infractor que de persistir en su actitud será multado? Por último y para evitar todo esto, ¿cuándo darán solución a ese cruce, para poder transitarlo tranquilamente.
Fernando R. Franco
