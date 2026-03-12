Opinión› LETRAS El brutal destino de los niños sicarios Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas RosarioNarcotráficoInseguridad Tamaño texto Comentarios Lo más popular Según una encuesta, seis de cada 10 asalariados argentinos saltea comidas por dificultades económicas Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales Un sunset de rock llega a Tucumán con bandas en vivo, DJ y micrófono abierto Aguilares suma cursos gratuitos de programación, marketing e inglés para jóvenes y adultos Un evento gratuito reunirá a mujeres líderes tucumanas para compartir experiencias e inspiración Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión