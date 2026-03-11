Secciones
SociedadClima y ecología

Temporal en Santa Rosa de Aguilares: cuando la ruta se vuelve el refugio

Tras intensas lluvias en el sur tucumano, más de 200 familias pasaron la noche sobre la Ruta 38 luego de que el agua ingresara a sus viviendas. Aseguraron que es la cuarta inundación en lo que va del mes.

SANTA ROSA DE AGUILARES. Cuando la ruta se vuelve refugio en medio del temporal. SANTA ROSA DE AGUILARES. Cuando la ruta se vuelve refugio en medio del temporal. LA GACETA / FOTO DE ROSARITO ÁVILA.
Hace 1 Hs

Por Rosarito Ávila

LA GACETA

Sobre la banquina de la Ruta 38, bajo gazebos improvisados, entre bolsas con ropa y mates, familias enteras pasaron la noche de ayer esperando que el agua dejara de entrar en sus casas. Nadie sabía qué encontraría al regresar. En Santa Rosa, la escena se repite cada vez que la lluvia castiga al sur tucumano: vecinos que sacan lo que pueden y se refugian en la ruta. “Ya es la cuarta vez este mes”, cuenta Pablo Pacheco, de 26 años, que vive allí desde que nació.

Entre las 11 de la mañana y el mediodía, el agua comenzó a avanzar por el barrio y a meterse en las casas. “Llegó inesperadamente, nos tomó de sorpresa. El agua no da tiempo a nada”, relata. “No pudimos sacar a mi mamá ni a mi abuela, que son gente grande y no abandonan su casa por ningún motivo. Pero por suerte logramos salir y levantar los electrodomésticos, la ropa y la heladera”, explica. También cuenta que, dos semanas atrás, había perdido un guardarropas en la inundación anterior. Ahora, el agua se elevó hasta la altura de las rodillas.

Temporal en Tucumán: rescataron familias y docentes aisladas en distintos operativos

Temporal en Tucumán: rescataron familias y docentes aisladas en distintos operativos

Pablo habla con la tranquilidad de alguien que ya vivió esta escena demasiadas veces y sabe que no hay mucho por hacer: “Solo queda esperar que no suba el agua, que no suba el caudal, porque si no la desgracia va a seguir”, reflexiona.

El Río Chico, que atraviesa Aguilares, creció con fuerza durante las lluvias de ayer y su caudal terminó afectando varios sectores del barrio. Para las familias de Santa Rosa, las inundaciones forman parte de la historia del lugar desde hace décadas.

“Mis papás y mi abuela cuentan que esto siempre pasó. Me hablan del 2000. Y en 2015 yo recuerdo que fue terrible: tuvimos que cortar la ruta 38”, recuerda, explicando que los vecinos deben hacer frente a los temporales cada año, especialmente en esta época. “A partir de mi casa, hacia el sur es una zona todavía más afectada, porque es más baja”, explica.

Santa Ana golpeada por el temporal: trabajan para asistir a los damnificados

Santa Ana golpeada por el temporal: trabajan para asistir a los damnificados

Según Pablo, lo peor no es lo material, sino la angustia, el miedo y la impotencia de ver cómo el agua destruye el sacrificio de años. “Detrás de cada inundación hay gente que llora, que pierde sus cosas y que tiene que empezar de nuevo desde cero”, posteó en sus redes.

Despiertos y atentos a cualquier novedad, los Pacheco, junto a otras siete familias, pasaron la noche en la ruta mirando hacia el barrio, como si desde allí pudieran vigilar lo que el agua hacía con sus casas.

Temas Lluvias de verano 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
3

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
4

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre
5

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
6

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Más Noticias
En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán, alertó Osvaldo Jaldo

"En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán", alertó Osvaldo Jaldo

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Comentarios