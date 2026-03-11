Temporal en Santa Rosa de Aguilares: cuando la ruta se vuelve el refugio

Entre las 11 de la mañana y el mediodía, el agua comenzó a avanzar por el barrio y a meterse en las casas. “Llegó inesperadamente, nos tomó de sorpresa. El agua no da tiempo a nada”, relata. “No pudimos sacar a mi mamá ni a mi abuela, que son gente grande y no abandonan su casa por ningún motivo. Pero por suerte logramos salir y levantar los electrodomésticos, la ropa y la heladera”, explica. También cuenta que, dos semanas atrás, había perdido un guardarropas en la inundación anterior. Ahora, el agua se elevó hasta la altura de las rodillas.