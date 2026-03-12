Secciones
Para un mundo libre de glaucoma es necesaria la detección temprana

Las estadísticas marcan que la mitad de las personas que tienen la enfermedad no lo saben hasta que perdieron un gran porcentaje de visión.

ATENCIÓN. Los ojos son los órganoz principales del sistema visual. ATENCIÓN. Los ojos son los órganoz principales del sistema visual.
Hace 6 Min

La actitud de Bono de U2 cuando le contó al mundo por qué usa casi constantemente anteojos de sol fue un buen ejemplo de lo que se busca en el Día Mundial del Glaucoma que desde 2008 se conmemora el 12 de marzo. “Este es un buen momento para explicarles a todos que he tenido glaucoma durante los últimos 20 años. Tengo buenos tratamientos y voy a estar bien”, dijo con confianza sobre la enfermedad conocida como el “Ladrón silencioso”.

El irlandés, líder de una de las bandas musicales más importantesde la historia, después siguió contando su enfermedad con un tono relajado despojando el tema de casi todo dramatismo. Le puso un manto más humano al glaucoma que lo mantuvo en el dial de una enfermedad, sí, pero la acercó mucho a un rango manejable siempre que se sigan los tratamientos. Él es una de las personas más activas y exitosas del mundo, de hecho, y vive con una condición, más que con una enfermedad.

Hoy 12 de marzo llega el final de la Semana Mundial del Glaucoma propuesta desde 2008 por la Asociación Mundial del Glaucoma (WGA) y la Asociación Mundial de Pacientes con Glaucoma (WGPA). El lema es: “Unidos por un mundo libre de glaucoma”. 

La propuesta será más fácil de cumplir si se lucha contra la falta de síntomas que caracteriza a la enfermedad. Que se visibilice, tal como Bono lo hizo casi sin querer, es lo que se busca con la jornada de concientización internacional.

Daño irreversible

A diferencia de las cataratas (que se pueden operar y recuperar la visión), el daño causado por el glaucoma al nervio óptico es irreversible. Por eso, la fecha enfatiza que la única "cura" efectiva es la detección precoz. Pero también se busca disminuir el miedo ante un diagnóstico positivo. Si bien no se cura, hay tratamientos de alto grado paliativos que sirven para tener bienestar.

Gotas oftálmicas, es lo más común que se emplea; terapias con láser, la cirugía tradicional y dispositivos de drenaje. Llegar a utilizar alguno de estos tratamientos tendrá mayor efectividad mientras más rápido se obtenga el diagnóstico de la enfermedad que daña el nervio óptico por algún tipo de presión excesiva.

Por ello la recomendación acordada entre los especialistas es que el examen ocular completo se realice cada uno o dos años si tiene más de 40 años, o antes si existen antecedentes familiares porque el factor genético es muy fuerte. 

Diagnóstico

Los oftalmólogos tienen varias pruebas para llegar a saber si hay glaucoma o no: tonometría, paquimetría, oftalmoscopia y prueba de campo visual. Entre otros aspectos las evaluaciones están destinadas a determinar cuál es el grado de presión que se sufre. Así poder tomar el mejor camino que llevará a disminuir la presión intraocular.

Lo que se busca hoy es un pico de concientización como el que se produjo luego de que Bono reveló que sufre glaucoma. Las búsquedas en Google Trends registraron un incremento notable sobre datos de las características del glaucoma y sus síntomas inmediatamente después de su entrevista. Lo más valioso fue que Bono demostró que se puede tener glaucoma durante dos décadas y no quedarse ciego.

FAMOSO. Bono de U2 al ser tan famoso generó conciencia sobre la enfermedad en miles de personas que no la conocían. FAMOSO. Bono de U2 al ser tan famoso generó conciencia sobre la enfermedad en miles de personas que no la conocían.
