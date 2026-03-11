Inundaciones en Tucumán: vecinos de La Madrid piden lanchas para rescatar a las familias aisladas

Las inundaciones que afectan a distintas localidades de Tucumán generaron una situación dramática en el interior de la provincia. En medio de la emergencia, vecinos de La Madrid lanzaron un pedido urgente de ayuda para rescatar a personas que permanecen aisladas por el avance del agua.
Según relataron habitantes de la zona, se necesita la colaboración de pescadores y de cualquier persona que disponga de lanchas u otras embarcaciones que permitan llegar hasta familias que no pueden salir de sus casas.
La preocupación crece especialmente en el sur y el este tucumano, donde el nivel del agua continúa alto y dificulta el acceso a varios sectores. En esos lugares se multiplican las familias evacuadas mientras los equipos de asistencia intentan llegar a los puntos más afectados.
Los vecinos advirtieron que hay personas que necesitan ser rescatadas y que, debido a las condiciones del terreno anegado, solo es posible acceder mediante embarcaciones. Por eso reiteraron el llamado solidario para que quienes cuenten con lanchas se acerquen a colaborar en las tareas de rescate.