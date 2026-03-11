La Fundación León busca un analista de desarrollo institucional y quedan pocos días para postular
La convocatoria está dirigida a personas que hayan estudiado Comunicación, Administración, Relaciones Públicas o carreras afines y quieran trabajar en el ámbito social. Las postulaciones se recibirán hasta el 15 de marzo.
Las organizaciones sociales también generan oportunidades laborales para profesionales que quieren combinar su formación con proyectos de impacto comunitario. En ese marco, Fundación León abrió una convocatoria para sumar a su equipo un analista de desarrollo institucional, un puesto orientado a fortalecer la sostenibilidad y el crecimiento de la institución.
La organización tucumana, que desde hace años impulsa programas sociales y comunitarios, busca incorporar a una persona que ayude a planificar estrategias para generar recursos, fortalecer vínculos con aliados y posicionar el trabajo de la fundación.
Un puesto clave para fortalecer el trabajo de la fundación
El rol de analista de desarrollo institucional tiene como objetivo central coordinar acciones que permitan sostener y ampliar los proyectos de la organización.
Entre sus principales tareas se encuentra la planificación de estrategias de generación de fondos, la articulación con aliados institucionales y la organización de iniciativas o eventos que ayuden a visibilizar el trabajo de la fundación.
Qué perfil profesional buscan
Desde la fundación indicaron que la búsqueda está orientada a personas que cuenten con experiencia en desarrollo de fondos y organización de eventos.
Además, se valorará formación terciaria o universitaria en carreras vinculadas con:
- Administración de Empresas
- Comercio
- Relaciones Públicas
- Comunicación
- Gestión Ambiental o carreras afines
El puesto apunta a perfiles que tengan interés en el trabajo social, capacidad de planificación estratégica y habilidades para construir relaciones institucionales.
Cómo postularse
Las personas interesadas en participar de la convocatoria pueden consultar la información completa del puesto y enviar su postulación a través del sitio web oficial de la fundación.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de marzo de 2026.
Para postularse es necesario completar el formulario disponible en: www.fundacionleon.org.ar/postulaciones
Desde la organización solicitaron que el correo o formulario se envíe con el asunto “Analista DEFO”, para facilitar la identificación de las candidaturas dentro del proceso de selección.