Qué es la "lluvia negra" que cayó en Irán en los últimos días

El ambiente en Irán es irrespirable. Mientras que la tensión de la contienda sofoca a los civiles, el smog y la polución causados por las ofensivas de los enemigos a complejos petroleros vician el aire, tapan el sol y dejan un intenso olor a quemado en las distintas áreas de la capital del país. Pronto un ciclo de tormentas se sumó a las preocupaciones sanitarias, con una caída de agua aceitosa que se prolongó durante este fin de semana.