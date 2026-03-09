Policías y bomberos utilizan embarcaciones para llevar asistencia a las familias afectadas por las inundaciones en el este tucumano
Las intensas lluvias que afectan al este de Tucumán obligaron a desplegar desde esta mañana un operativo de asistencia para familias afectadas por las inundaciones. En las tareas participan efectivos de la Policía de Tucumán, personal del Siprosa, Defensa Civil de la Provincia y bomberos voluntarios de distintas localidades.
El comisario mayor Mario Herrera, jefe de la Dirección de Bomberos de la Policía de Tucumán, explicó que el operativo se concentra principalmente en la zona de Leales, donde los equipos utilizan camionetas 4x4 y embarcaciones para poder llegar a los sectores más complicados.
“Desde esta mañana comenzó la ayuda a los inundados en el este de la provincia. Policía de Tucumán junto al Siprosa, Defensa Civil de la Provincia y Bomberos Voluntarios están trabajando para llegar hasta donde están los vecinos afectados y brindarles asistencia”, señaló.
Según indicó, las condiciones climáticas continúan siendo adversas y las lluvias persisten en distintos puntos de la región.
Herrera detalló que el despliegue se realizó por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, quien mantuvo una reunión con el jefe de Policía y ordenó movilizar personal hacia las zonas afectadas.
De acuerdo con lo dispuesto, participan efectivos de la Regional Este de la Policía de Tucumán, dos equipos de la Policía Lacustre, un grupo de Defensa Civil de la Provincia y bomberos voluntarios de distintas localidades, entre ellas Bellavista.
El objetivo principal del operativo es recorrer las zonas afectadas y llegar casa por casa, especialmente en los sectores más alejados, para evaluar la situación de cada familia.
“Se debe consultar a los vecinos si desean ser evacuados. En caso de que no quieran salir de sus hogares, se les debe llevar módulos alimentarios, agua potable y otros elementos de asistencia”, explicó el jefe de Bomberos.
También indicó que se presta especial atención a las personas con problemas de salud que requieren atención médica o traslados urgentes. En ese sentido, mencionó que durante la jornada ya se concretó el rescate de un vecino que necesitaba someterse a una sesión de diálisis.
Mientras continúan las lluvias, los equipos de emergencia mantienen el operativo activo en el este provincial con el objetivo de asistir a las familias afectadas y garantizar la atención de las situaciones más urgentes.