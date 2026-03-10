Alderetes: atraparon a “Zorro” y lo imputaron por atacar a un joven con un machete

La causa es investigada por la Unidad Criminal II del Ministerio Fiscal. Por delegación del fiscal Ernesto Salas López, el auxiliar de fiscal Facundo González formalizó la acusación en una audiencia realizada este lunes. Allí imputó a “Zorro” y a otro sospechoso por el delito de lesiones graves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores.