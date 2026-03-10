Alderetes: atraparon a “Zorro” y lo imputaron por atacar a un joven con un machete

La Justicia avanzó en la investigación de un violento episodio ocurrido la semana pasada en el barrio Teresa de Calcuta, en la ciudad de Alderetes. Un hombre apodado “Zorro” fue detenido e imputado por lesionar gravemente a un joven de 29 años con un machete, durante un ataque en el que participaron otras tres personas.
La causa es investigada por la Unidad Criminal II del Ministerio Fiscal. Por delegación del fiscal Ernesto Salas López, el auxiliar de fiscal Facundo González formalizó la acusación en una audiencia realizada este lunes. Allí imputó a “Zorro” y a otro sospechoso por el delito de lesiones graves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por 17 días, medida que fue concedida y que tendrá vigencia hasta el 25 de marzo. El plazo coincide con el ya dispuesto para los otros acusados. Según indicaron fuentes judiciales, tanto “Zorro” como su presunto cómplice cuentan con antecedentes.
En el marco de la investigación, el sábado 7 de marzo los investigadores realizaron un procedimiento en un domicilio ubicado en calle Juan B. Justo al 1000, donde secuestraron un machete de unos 60 centímetros de longitud y un rifle de aire comprimido, elementos que podrían haber sido utilizados durante el ataque.
Los machetazos
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el miércoles 4 de marzo alrededor de las 15.30. La víctima, de 29 años, se encontraba sentada en calle Dominga de Corbalán al 1100, zona que limita con los cañaverales del barrio Teresa de Calcuta.
En ese momento se acercaron su prima, una mujer de 40 años conocida como “Marga”, y su pareja, de 58. Ambos comenzaron a agredirlo físicamente. El hombre lo golpeaba con un hierro y un pedazo de cadena, mientras que la mujer lo atacaba con un palo y lo amenazaba de muerte.
Ante la agresión, el joven intentó huir hacia la esquina del cañaveral. Sin embargo, allí apareció “Zorro”, hijo de la mujer, quien llevaba un machete. Según la acusación, el sospechoso le asestó varios machetazos en la cabeza y en la mano izquierda cuando la víctima intentaba cubrirse.
Como consecuencia del ataque, el joven sufrió la amputación de la primera falange del dedo meñique, lesión que fue constatada en el examen médico.
Mientras el herido aguardaba la llegada de una ambulancia, un cuarto involucrado llegó al lugar a bordo de una motocicleta. De acuerdo con el relato de la víctima, el sujeto le dijo que “lo iba a rematar” mientras le exhibía una pistola negra que llevaba en la cintura, para luego retirarse.
El joven fue trasladado a un centro de salud donde debió ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las heridas.
La investigación continúa para esclarecer completamente el episodio y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.