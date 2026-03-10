El insólito accidente de Franco Colapinto en China: chocó una lancha durante un paseo

El cronograma del Gran Premio de China

Más allá de las anécdotas previas, Colapinto ya se enfoca en lo que será la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1. El Gran Premio de China se disputará este fin de semana en el circuito de Shanghái y contará con actividad desde el viernes con las primeras prácticas y la clasificación sprint, mientras que la carrera principal se correrá el domingo.