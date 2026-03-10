Secciones
DeportesMotores

El insólito accidente de Franco Colapinto en China: chocó una lancha durante un paseo

El piloto argentino llegó a Shanghai para disputar el Gran Premio de China y compartió en redes un curioso momento durante un paseo por la ciudad.

El insólito accidente de Franco Colapinto en China: chocó una lancha durante un paseo
Hace 2 Hs

“Calculé mal la altura y terminé chocando”: con ese divertido momento, Franco Colapinto se volvió viral en China mientras se prepara para disputar el Gran Premio de Shanghái, la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1.

El piloto argentino llegó a la ciudad asiática para afrontar la competencia del próximo fin de semana y aprovechó los días previos para recorrer algunos lugares turísticos. Durante ese paseo compartió distintos videos en sus redes sociales que rápidamente comenzaron a circular entre los fanáticos.

Uno de los momentos más curiosos ocurrió cuando Colapinto decidió manejar una lancha por uno de los canales de la ciudad. Mientras avanzaba a baja velocidad, intentó pasar por debajo de un puente, pero calculó mal la altura y la embarcación terminó impactando contra la estructura, lo que provocó la risa de quienes lo acompañaban.

Antes de ese episodio, el argentino también había protagonizado otra escena divertida cuando intentó conversar con personas en la calle utilizando palabras que suelen identificar a la Argentina. “Messi”, “Argentina”, “Dios” y “gol”, repetía el piloto mientras mostraba su termo con referencias al país, aunque las personas con las que hablaba no parecían reconocer las palabras.

El cronograma del Gran Premio de China

Más allá de las anécdotas previas, Colapinto ya se enfoca en lo que será la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1. El Gran Premio de China se disputará este fin de semana en el circuito de Shanghái y contará con actividad desde el viernes con las primeras prácticas y la clasificación sprint, mientras que la carrera principal se correrá el domingo.

Temas ChinaShanghaiFórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cinco claves antes de que arranque la nueva temporada de la Fórmula 1

Cinco claves antes de que arranque la nueva temporada de la Fórmula 1

Tiene 14 años, es campeona de motocross y reabre el debate sobre las mujeres en el deporte motor

Tiene 14 años, es campeona de motocross y reabre el debate sobre las mujeres en el deporte motor

Max Verstappen, tras su duro choque en Australia: “Estoy completamente vacío”

Max Verstappen, tras su duro choque en Australia: “Estoy completamente vacío”

Fernando Alonso vive un momento “mental muy duro”: alarma en Aston Martin

Fernando Alonso vive un momento “mental muy duro”: alarma en Aston Martin

Franco Colapinto llegó a China con un sombrero de Boca y revolucionó a los fanáticos en Shanghái

Franco Colapinto llegó a China con un sombrero de Boca y revolucionó a los fanáticos en Shanghái

Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
2

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
3

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera
4

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
5

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”
6

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Más Noticias
Así será La Bombonera del futuro: el ambicioso plan de Boca Juniors para sumar una cuarta bandeja

Así será La Bombonera del futuro: el ambicioso plan de Boca Juniors para sumar una cuarta bandeja

La mítica Renault Fuego de Diego Maradona está a la venta: la historia del auto que manejó el Diez y hoy vale una fortuna

La mítica Renault Fuego de Diego Maradona está a la venta: la historia del auto que manejó el Diez y hoy vale una fortuna

Se conocieron todos los combates de la Velada del Año VI: los argentinos que pelearán en el evento

Se conocieron todos los combates de la Velada del Año VI: los argentinos que pelearán en el evento

Agenda de TV: juegan Independiente y Racing por el Apertura y comienzan los octavos en la Champions League

Agenda de TV: juegan Independiente y Racing por el Apertura y comienzan los octavos en la Champions League

Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Comentarios