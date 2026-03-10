El insólito accidente de Franco Colapinto en China: chocó una lancha durante un paseo

“Calculé mal la altura y terminé chocando”: con ese divertido momento, Franco Colapinto se volvió viral en China mientras se prepara para disputar el Gran Premio de Shanghái, la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1.
El piloto argentino llegó a la ciudad asiática para afrontar la competencia del próximo fin de semana y aprovechó los días previos para recorrer algunos lugares turísticos. Durante ese paseo compartió distintos videos en sus redes sociales que rápidamente comenzaron a circular entre los fanáticos.
Uno de los momentos más curiosos ocurrió cuando Colapinto decidió manejar una lancha por uno de los canales de la ciudad. Mientras avanzaba a baja velocidad, intentó pasar por debajo de un puente, pero calculó mal la altura y la embarcación terminó impactando contra la estructura, lo que provocó la risa de quienes lo acompañaban.
Colapinto paseÃ³ en lancha en China y tuvo un pequeÃ±o choque: "No pasÃ³ nada, boludo". https://t.co/6JkSlXVhNz pic.twitter.com/yI2ouxB3Yk— MDZ Online (@mdzol) March 10, 2026
Antes de ese episodio, el argentino también había protagonizado otra escena divertida cuando intentó conversar con personas en la calle utilizando palabras que suelen identificar a la Argentina. “Messi”, “Argentina”, “Dios” y “gol”, repetía el piloto mientras mostraba su termo con referencias al país, aunque las personas con las que hablaba no parecían reconocer las palabras.
El cronograma del Gran Premio de China
Más allá de las anécdotas previas, Colapinto ya se enfoca en lo que será la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1. El Gran Premio de China se disputará este fin de semana en el circuito de Shanghái y contará con actividad desde el viernes con las primeras prácticas y la clasificación sprint, mientras que la carrera principal se correrá el domingo.