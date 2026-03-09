¿Cómo trabaja Tarucas el videoanálisis y las estadísticas antes de cada partido?

En el caso de las formaciones fijas, el análisis es aún más detallado. Vidal explicó que no alcanza con ganar una pelota si no se obtiene de la manera que el equipo busca. Por eso, el estudio se centra también en la ejecución técnica. “En el line, por ejemplo, puede pasar que la pelota quede para tu equipo porque la cacheteás hacia tu lado, pero no fue ganada como nosotros queríamos. Entonces nosotros analizamos si se ejecutó bien la acción o no, más allá del resultado final”, detalló.