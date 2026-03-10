“Muchos van a transpirar de vergüenza”: “Chiqui” Tapia dejó un fuerte mensaje en plena investigación judicial

La Asociación del Fútbol Argentino presentó oficialmente LPF Play, la nueva plataforma de streaming destinada a transmitir partidos del fútbol argentino. El lanzamiento se realizó en un contexto marcado por la tensión institucional que atraviesa la entidad y por la investigación judicial que involucra a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
Durante el acto, el dirigente defendió el proyecto como un paso importante para ampliar la difusión del fútbol argentino en todo el país. “Hoy es un momento muy importante para el fútbol argentino, es un hito más, esto es un antes y un después”, aseguró el titular de la AFA ante dirigentes, futbolistas y referentes del fútbol nacional.
Tapia destacó que la plataforma busca impulsar una mirada federal de las transmisiones y ampliar la visibilidad del ascenso y del fútbol femenino. “El fútbol no pasa solo por Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, pasa por todo el país. Somos una dirigencia que dijo: vamos a hacer un fútbol federal”, sostuvo el presidente de la entidad.
El dirigente también dio detalles del impacto inicial del proyecto. Según explicó, LPF Play alcanzó en sus primeros días más de 455.000 usuarios únicos y 3,3 millones de visualizaciones de video. “En más de 150 países se vio. Se transmitieron 175 partidos en vivo”, remarcó durante su discurso.
La frase de Tapia en medio del conflicto judicial
El lanzamiento de la plataforma se produjo en la antesala de la declaración judicial de Tapia, prevista para el 12 de marzo en el marco de una causa por presunta evasión fiscal que también involucra al tesorero Pablo Toviggino. En ese contexto, el presidente de la AFA dejó una frase que generó repercusión: “Muchos van a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”.