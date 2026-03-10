Dos tucumanos se hospedaron en un hotel en Santiago del Estero y escaparon sin pagar
Dos hombres provenientes de Tucumán se alojaron durante dos noches en un hotel ubicado sobre la Ruta Provincial 92 y abandonaron el lugar sin pagar la estadía. El establecimiento denunció el hecho ante la policía y la fiscalía ya inició una investigación para dar con los responsables.
Un insólito episodio fue denunciado en las últimas horas en Santiago del Estero luego de que dos hombres oriundos de Tucumán abandonaran un hotel sin abonar la estadía, dejando una deuda cercana a los 100 mil pesos. El hecho ya es investigado por la Justicia tras la presentación realizada por los responsables del establecimiento.
El caso ocurrió en un hospedaje ubicado a la vera de la Ruta Provincial 92, en las afueras de la ciudad. Según indicaron desde el lugar, los hombres llegaron al hotel a bordo de una camioneta Toyota Hilux y solicitaron alojamiento por algunos días.
Dos días de estadía
De acuerdo con el relato del personal del establecimiento, los visitantes permanecieron en el hospedaje durante dos jornadas. Al momento de registrarse realizaron el procedimiento habitual, aportando sus datos personales y firmando la planilla correspondiente con la información que figuraba en sus licencias de conducir.
Durante ese tiempo, la presencia de los huéspedes no generó mayores inconvenientes. Sin embargo, lo que sí llamó la atención fue la cantidad de herramientas que transportaban en la caja del vehículo.
Entre los elementos que llevaban se encontraban compresores, taladros, amoladoras y una motoguadaña, herramientas que permanecieron en la camioneta durante gran parte de su estadía.
La fuga y la denuncia
La situación se descubrió al día siguiente de la segunda noche de alojamiento. Cuando el personal del hotel realizó los controles habituales, notó que los ocupantes ya no se encontraban en la habitación asignada.
Al salir al estacionamiento también constataron que la camioneta en la que habían llegado ya no estaba en el predio. Fue entonces cuando confirmaron que los hombres se habían retirado del lugar sin abonar el costo de la estadía.
Ante esta situación, los responsables del hospedaje radicaron la denuncia en sede policial. La causa quedó bajo intervención de la fiscalía de turno, que inició actuaciones para identificar y localizar a los sospechosos.