Secciones
Seguridad

Dos tucumanos se hospedaron en un hotel en Santiago del Estero y escaparon sin pagar

Dos hombres provenientes de Tucumán se alojaron durante dos noches en un hotel ubicado sobre la Ruta Provincial 92 y abandonaron el lugar sin pagar la estadía. El establecimiento denunció el hecho ante la policía y la fiscalía ya inició una investigación para dar con los responsables.

Dos tucumanos se hospedaron en un hotel en Santiago del Estero y escaparon sin pagar. FOTO EL LIBERAL Dos tucumanos se hospedaron en un hotel en Santiago del Estero y escaparon sin pagar. FOTO EL LIBERAL
Hace 12 Min

Un insólito episodio fue denunciado en las últimas horas en Santiago del Estero luego de que dos hombres oriundos de Tucumán abandonaran un hotel sin abonar la estadía, dejando una deuda cercana a los 100 mil pesos. El hecho ya es investigado por la Justicia tras la presentación realizada por los responsables del establecimiento.

El caso ocurrió en un hospedaje ubicado a la vera de la Ruta Provincial 92, en las afueras de la ciudad. Según indicaron desde el lugar, los hombres llegaron al hotel a bordo de una camioneta Toyota Hilux y solicitaron alojamiento por algunos días.

Dos días de estadía

De acuerdo con el relato del personal del establecimiento, los visitantes permanecieron en el hospedaje durante dos jornadas. Al momento de registrarse realizaron el procedimiento habitual, aportando sus datos personales y firmando la planilla correspondiente con la información que figuraba en sus licencias de conducir.

Durante ese tiempo, la presencia de los huéspedes no generó mayores inconvenientes. Sin embargo, lo que sí llamó la atención fue la cantidad de herramientas que transportaban en la caja del vehículo.

Entre los elementos que llevaban se encontraban compresores, taladros, amoladoras y una motoguadaña, herramientas que permanecieron en la camioneta durante gran parte de su estadía.

La fuga y la denuncia

La situación se descubrió al día siguiente de la segunda noche de alojamiento. Cuando el personal del hotel realizó los controles habituales, notó que los ocupantes ya no se encontraban en la habitación asignada.

Al salir al estacionamiento también constataron que la camioneta en la que habían llegado ya no estaba en el predio. Fue entonces cuando confirmaron que los hombres se habían retirado del lugar sin abonar el costo de la estadía.

Ante esta situación, los responsables del hospedaje radicaron la denuncia en sede policial. La causa quedó bajo intervención de la fiscalía de turno, que inició actuaciones para identificar y localizar a los sospechosos.

Temas Santiago del Estero
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
2

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
3

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera
4

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”
5

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”
6

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Más Noticias
Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Soto y Kaleñuk siguieron la misma estrategia: remarcar su inocencia y no contestar preguntas

Soto y Kaleñuk siguieron la misma estrategia: remarcar su inocencia y no contestar preguntas

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Comentarios