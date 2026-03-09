“Pienso todo el día en la Selección”: juega en la Premier, River lo rechazó por “flaquito” y ahora sueña con el Mundial 2026

A poco más de tres meses del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Valentín “Taty” Castellanos dejó en claro que su principal objetivo es volver a meterse en el radar de Lionel Scaloni y pelear por un lugar en la Selección argentina.
El delantero del West Ham United reconoció que la ilusión de disputar la Copa del Mundo atraviesa su día a día. “Yo vivo, respiro y pienso todo el día en la Selección”, afirmó en una entrevista con TNT Sports.
Castellanos, de 27 años, explicó que su llegada a la Premier League no fue casual. Después de su paso por la Lazio, decidió mudarse al fútbol inglés en un momento clave de su carrera, con la intención de competir en una de las ligas más exigentes del mundo y aumentar sus posibilidades de ser convocado.
“Entreno en West Ham pero pienso en la Selección. Mi idea de venir a Inglaterra fue porque quería estar en la Premier en año de Mundial. Competir acá es importante”, señaló el atacante.
En la actual temporada intenta consolidarse en el equipo londinense. Hasta ahora suma 23 partidos, con cinco goles y tres asistencias, en un contexto exigente para el club inglés, que pelea por mantenerse en la máxima categoría.
De todos modos, Castellanos sabe que ganarse un lugar en la delantera de la “Albiceleste” no será sencillo. El propio futbolista reconoció la fuerte competencia en su puesto, donde hoy aparecen nombres como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, entre otros delanteros argentinos que atraviesan un gran momento en Europa.
“Si no estoy, bienvenido al que le toque. Que lo haga de la mejor manera. Al final estamos representando una camiseta que es difícil”, aseguró.
El atacante, que ya fue convocado por Scaloni y sumó algunos minutos en las Eliminatorias sudamericanas (jugó ante Chile en el Monumental y frente a Paraguay en Asunción), insiste en que la clave está en mantenerse listo para cuando llegue la oportunidad.
“Hay que estar preparado. Cuando te toque estar, tenés que estar en un buen momento, sobre todo física y mentalmente, para poder competir”, concluyó.