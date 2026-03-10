Guillermo Coppola habló sobre su salud y confirmó que inició un tratamiento: ¿qué le pasó?

Durante el fin de semana creció la preocupación por el histórico exrepresentante de Diego Maradona, después de que se conociera que había pasado por una institución médica para evaluar una afección pulmonar. Sin embargo, el propio Coppola se encargó de llevar calma al explicar que el cuadro ya estaba bajo control y que los especialistas pudieron precisar la enfermedad.