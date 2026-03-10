Secciones
Un entrenador argentino aparece como candidato para dirigir al Real Madrid: ¿de quién se trata?

El club madrileño analiza diferentes perfiles para liderar el próximo ciclo deportivo. La continuidad de Arbeloa dependerá de los resultados del equipo en la Champions.

Real Madrid analiza una posible reestructuración en su cuerpo técnico y entre los nombres que aparecen como candidatos para dirigir al equipo surge el del argentino Mauricio Pochettino. La dirigencia del club, encabezada por Florentino Pérez, estudia distintas alternativas para el futuro del banco de suplentes en medio de un contexto de evaluación permanente sobre el trabajo de Álvaro Arbeloa.

El actual entrenador del conjunto madrileño asumió el cargo de manera interina tras la salida de Xabi Alonso, pero su continuidad dependerá en gran medida del rendimiento del equipo en la actual edición de la Champions League. Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó a proyectar posibles escenarios para la próxima temporada.

Entre las opciones que aparecen con mayor consenso dentro del club se encuentra Pochettino, actualmente al frente de la selección de Estados Unidos. El entrenador argentino tiene contrato hasta después del Mundial 2026, lo que podría facilitar una negociación si decide cerrar su ciclo con el seleccionado norteamericano una vez finalizado el torneo.

El perfil del técnico resulta atractivo para el club por su experiencia en el fútbol europeo. Durante su carrera dirigió equipos como Tottenham, París Saint-Germain y Chelsea, además de haber trabajado en España durante su etapa en Espanyol, lo que le permitió conocer el entorno competitivo de LaLiga.

Un proyecto a futuro en el banco del Real Madrid

Otro factor que juega a favor del entrenador argentino es su experiencia en la conducción de planteles con figuras de primer nivel. Durante su paso por el PSG compartió vestuario con Kylian Mbappé, actual estrella del equipo madrileño, un aspecto que la dirigencia considera importante para la gestión del grupo en un posible nuevo ciclo. Mientras tanto, el Real Madrid continúa evaluando alternativas para su futuro técnico, a la espera de definir si Arbeloa continuará o si se abrirá una nueva etapa en el banco del club.

