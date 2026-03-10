Un entrenador argentino aparece como candidato para dirigir al Real Madrid: ¿de quién se trata?

Un proyecto a futuro en el banco del Real Madrid

Otro factor que juega a favor del entrenador argentino es su experiencia en la conducción de planteles con figuras de primer nivel. Durante su paso por el PSG compartió vestuario con Kylian Mbappé, actual estrella del equipo madrileño, un aspecto que la dirigencia considera importante para la gestión del grupo en un posible nuevo ciclo. Mientras tanto, el Real Madrid continúa evaluando alternativas para su futuro técnico, a la espera de definir si Arbeloa continuará o si se abrirá una nueva etapa en el banco del club.