Agenda de TV: juegan Independiente y Racing por el Apertura y comienzan los octavos en la Champions League

EN MADRID. Julián Álvarez será una de las cartas ofensivas del "Atleti" en el inicio de la llave ante Tottenham. FOTO TOMADA DE X.COM/ATLETI
Champions League
14.45: Galatasaray-Liverpool (Fox Sports)
17: Newcastle-Barcelona (Fox Sports)
17: Atalanta-Bayern Munich (ESPN 2)
17: Atlético Madrid-Tottenham Hotspur (ESPN)
Copa Libertadores Sub-20
19: Bolívar-Flamengo (DSports +)
Liga Profesional
19.45: Independiente-Unión Santa Fe (TNT Sports)
19.45: Tigre-Vélez Sarsfield (ESPN Premium)
22: Sarmiento-Racing Club (ESPN Premium)
22: Newell's Old Boys-Platense (TNT Sports)
Copa Libertadores
21: Independiente Medellín-Estudiantes de Mérida (DSports +)
21.30: Botafogo-Barcelona (Fox Sports)
Liga Nacional
21.05: Ferro-Racing (Ch) (DSports)
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular