Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV: juegan Independiente y Racing por el Apertura y comienzan los octavos en la Champions League

Galatasaray-Liverpool, Newcastle-Barcelona, Atalanta-Bayern Munich y Atlético Madrid-Tottenham Hotspur calentarán la pantalla esta tarde.

EN MADRID. Julián Álvarez será una de las cartas ofensivas del Atleti en el inicio de la llave ante Tottenham. EN MADRID. Julián Álvarez será una de las cartas ofensivas del "Atleti" en el inicio de la llave ante Tottenham. FOTO TOMADA DE X.COM/ATLETI
Hace 1 Hs

Champions League

14.45: Galatasaray-Liverpool (Fox Sports)

17: Newcastle-Barcelona (Fox Sports)

17: Atalanta-Bayern Munich (ESPN 2)

17: Atlético Madrid-Tottenham Hotspur (ESPN)

Copa Libertadores Sub-20

19: Bolívar-Flamengo (DSports +)

Liga Profesional

19.45: Independiente-Unión Santa Fe (TNT Sports)

19.45: Tigre-Vélez Sarsfield (ESPN Premium)

22: Sarmiento-Racing Club (ESPN Premium)

22: Newell's Old Boys-Platense (TNT Sports)

Copa Libertadores

21: Independiente Medellín-Estudiantes de Mérida (DSports +)

21.30: Botafogo-Barcelona (Fox Sports)

Liga Nacional

 21.05: Ferro-Racing (Ch) (DSports)

Temas Racing ClubClub Atlético IndependienteClub Atlético de MadridFútbol Club BarcelonaChampions LeagueTottenham HotspurLiverpool Football ClubLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán perdió 3-0 contra Racing

Atlético Tucumán perdió 3-0 contra Racing

Agenda de TV: dónde ver en vivo Lanús-Boca por la Liga Profesional

Agenda de TV: dónde ver en vivo Lanús-Boca por la Liga Profesional

De Las Catitas al Monumental: la historia de Lucas Videla, el talentoso extremo que ilusiona a la Reserva de Atlético

De Las Catitas al Monumental: la historia de Lucas Videla, el talentoso extremo que ilusiona a la Reserva de Atlético

Atlético Tucumán vs Racing: horario, probables formaciones y dónde ver en vivo

Atlético Tucumán vs Racing: horario, probables formaciones y dónde ver en vivo

Reflejos de oro: la reacción de Russell al ver cómo Colapinto esquivó a Lawson en la largada de Melbourne

Reflejos de oro: la reacción de Russell al ver cómo Colapinto esquivó a Lawson en la largada de Melbourne

Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
2

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
3

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera
4

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”
5

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”
6

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Más Noticias
Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Comentarios