Secciones
EspectáculosFamosos

Ibai Llanos reveló los combates de La Velada del Año VI: ¿Qué argentinos participarán?

El streamer español invitó a cada uno de los invitados para presentar las peleas.

Ibai Llanos organiza otra jornada de famosos sobre el ring. Ibai Llanos organiza otra jornada de famosos sobre el ring.
Hace 1 Hs

Este lunes 9 de marzo, y tras varios videos promocionando el evento, Ibai Llanos reveló quiénes serán los peleadores que participarán en La Velada del Año VI. Recordemos que el evento se realizará el próximo 25 de julio en Sevilla y tendrá un total de 22 participantes.

¿Quiénes pelearán en La Velada del Año VI?

El primer argentino apareció en la primera pelea anunciada, que será Gastón Edul contra Edu Aguirre, ambos periodistas deportivos. La segunda que anunció el streamer fue Fabiana Sevillano contra La Parce. Pero eso no fue todo, ya que también aparecieron las mujeres en el tercer enfrentamiento, Clersss contra Natalia MX.

El segundo argentino que dijo presente en España fue Lit Killah, que se enfrentará a Kidd Keo, ambos cantantes. La tercera fue Angie Velasco, reconocida streamer del país, que peleará contra Alondrissa. Por último, está Gero Arias, que se consagró campeón en el último Parense de Manos, que irá contra Viruzz.

La Velada del Año VI

Los argentinos que pelearán en La Velada del Año VI.

Los otros enfrentamientos serán Rivers contra Roro, Marta Díaz contra Tatiana Kaer, Plex contra Fernanfloo y TheGrefg contra Illojuan. Las entradas para La Velada del Año VI salieron a la venta y se vendieron todas en tan solo 3 horas.

¿Cómo fue la pelea de Dairi en Párense de Manos 3?

La influencer argentina se ganó los aplausos de los presentes al comenzar confiada el encuentro ante la española esquivando sus golpes y haciendo distintos gestos que no tardaron en viralizarse.

Finalmente, frente a más de 400 mil personas que miraban por Kick, Dairi derrotó a Espe por puntos tras la decisión unánime de los jueces en el estadio de Huracán. Entre lágrimas, la joven agradeció a los que la acompañaron y confesó que se alejó de su vida cotidiana para dedicarse solamente al boxeo en su preparación.

Temas EspañaIbai Llanos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La millonaria cifra que pidió Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi y por qué se cayó la negociación

La millonaria cifra que pidió Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi y por qué se cayó la negociación

Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles
2

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales
3

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
4

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
5

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
6

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Más Noticias
8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

La impresionante mansión de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo es por dentro y cuánto cuesta

La impresionante mansión de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo es por dentro y cuánto cuesta

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

Comentarios