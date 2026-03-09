Ibai Llanos reveló los combates de La Velada del Año VI: ¿Qué argentinos participarán?

Finalmente, frente a más de 400 mil personas que miraban por Kick, Dairi derrotó a Espe por puntos tras la decisión unánime de los jueces en el estadio de Huracán. Entre lágrimas, la joven agradeció a los que la acompañaron y confesó que se alejó de su vida cotidiana para dedicarse solamente al boxeo en su preparación.