Ibai Llanos reveló los combates de La Velada del Año VI: ¿Qué argentinos participarán?

Este lunes 9 de marzo, y tras varios videos promocionando el evento, Ibai Llanos reveló quiénes serán los peleadores que participarán en La Velada del Año VI. Recordemos que el evento se realizará el próximo 25 de julio en Sevilla y tendrá un total de 22 participantes.
¿Quiénes pelearán en La Velada del Año VI?
El primer argentino apareció en la primera pelea anunciada, que será Gastón Edul contra Edu Aguirre, ambos periodistas deportivos. La segunda que anunció el streamer fue Fabiana Sevillano contra La Parce. Pero eso no fue todo, ya que también aparecieron las mujeres en el tercer enfrentamiento, Clersss contra Natalia MX.
El segundo argentino que dijo presente en España fue Lit Killah, que se enfrentará a Kidd Keo, ambos cantantes. La tercera fue Angie Velasco, reconocida streamer del país, que peleará contra Alondrissa. Por último, está Gero Arias, que se consagró campeón en el último Parense de Manos, que irá contra Viruzz.
La Velada del Año VI
Los argentinos que pelearán en La Velada del Año VI.
Los otros enfrentamientos serán Rivers contra Roro, Marta Díaz contra Tatiana Kaer, Plex contra Fernanfloo y TheGrefg contra Illojuan. Las entradas para La Velada del Año VI salieron a la venta y se vendieron todas en tan solo 3 horas.
¿Cómo fue la pelea de Dairi en Párense de Manos 3?
La influencer argentina se ganó los aplausos de los presentes al comenzar confiada el encuentro ante la española esquivando sus golpes y haciendo distintos gestos que no tardaron en viralizarse.
Finalmente, frente a más de 400 mil personas que miraban por Kick, Dairi derrotó a Espe por puntos tras la decisión unánime de los jueces en el estadio de Huracán. Entre lágrimas, la joven agradeció a los que la acompañaron y confesó que se alejó de su vida cotidiana para dedicarse solamente al boxeo en su preparación.