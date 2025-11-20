El streamer español Ibai Llanos llegó a Rosario, por un particular motivo

Grabación del “Circuito Messi”: qué hizo Ibai en Rosario

Según trascendió, Ibai se encuentra filmando un vlog especial dedicado a los orígenes de Lionel Messi, en el que recorrerá los sitios clave de su infancia y formación futbolística. En la institución educativa, el streamer fue visto grabando imágenes, conversando con docentes y hasta jugando al metegol, una postal que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.