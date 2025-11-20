Secciones
El streamer español Ibai Llanos llegó a Rosario, por un particular motivo

Fue visto junto al creador de contenido La Cobra.

El reconocido streamer español Ibai Llanos sorprendió a todos al aparecer este miércoles en Rosario acompañado por el creador de contenido argentino La Cobra. La inesperada visita generó un fuerte revuelo entre fans, curiosos y vecinos, especialmente cuando ambos fueron vistos en la escuela primaria donde estudió Lionel Messi, uno de los puntos más emblemáticos del llamado Circuito Messi.

Grabación del “Circuito Messi”: qué hizo Ibai en Rosario

Según trascendió, Ibai se encuentra filmando un vlog especial dedicado a los orígenes de Lionel Messi, en el que recorrerá los sitios clave de su infancia y formación futbolística. En la institución educativa, el streamer fue visto grabando imágenes, conversando con docentes y hasta jugando al metegol, una postal que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

La presencia de Ibai y La Cobra no pasó desapercibida: decenas de personas se acercaron al lugar para saludarlos y registrar el momento. En redes sociales, los fanáticos celebraron la visita y comenzaron a especular sobre la fecha de publicación del contenido.

Una visita que generó furor en Rosario

Considerado uno de los streamers más influyentes del mundo, Ibai Llanos ya había mostrado en varias oportunidades su admiración por Messi y por la cultura futbolera argentina. Su llegada a Rosario reavivó esa conexión y despertó la expectativa por conocer material inédito sobre los primeros años del campeón del mundo.

Los vecinos de la ciudad destacaron la sorpresa y el impacto positivo del recorrido, mientras que los usuarios en redes sociales esperan ansiosos el estreno del vlog que mostrará la intimidad de los lugares donde comenzó la leyenda de Messi.

