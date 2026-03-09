Refuerzo de lujo en Monteros: el “Pulga” Rodríguez jugará en Ñuñorco tras dejar el profesionalismo

Luis Miguel “Pulga” Rodríguez sigue generando algarabía en el fútbol tucumano. Después de anunciar su retiro del fútbol profesional, el delantero de 41 años fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Ñuñorco, el club de sus amores, en una jornada cargada de simbolismo en Monteros. La imagen más fuerte del acto fue la del ídolo posando con la camiseta del conjunto monterizo, que este año regresó a la Primera de la Liga Tucumana, una postal que rápidamente despertó entusiasmo entre los hinchas y sacudió al fútbol local.
La presentación se realizó en un salón del club, en el marco de un encuentro en el que también fueron presentados el plantel, el cuerpo técnico y los refuerzos para la nueva temporada. Participaron del acto el presidente Mauricio Ovejero, el legislador y ex presidente de la institución Francisco “Pancho” Serra y el DT Floreal García, quienes tomaron la palabra antes de la exposición del propio Rodríguez. Además, fue presentada la nutricionista Noelia Fernández, que ya comenzó a trabajar con el grupo y a realizar controles sobre algunos futbolistas.
En sus primeras declaraciones como jugador de Ñuñorco, el “Pulga” explicó cómo se gestó su llegada y dejó en claro que el componente afectivo fue determinante para aceptar la propuesta. “Por intermedio de la amistad con Mauricio, con ‘Panchito’, con los chicos de Monteros. Se dio la posibilidad, estoy cerca de casa y tomé la decisión de aceptar la propuesta de ellos”, expresó. También se refirió a su preparación física y a los pasos previos antes de estar disponible para competir. “Vamos a iniciar la pretemporada y vamos a ir viendo cómo estamos físicamente. Esperemos cumplir con las expectativas del entrenador y estar a disposición en el inicio del torneo”.
La llegada de Rodríguez a Ñuñorco se da apenas días después de que trascendiera su decisión de retirarse del fútbol profesional, luego de una carrera brillante en la que dejó una marca imborrable en Atlético Tucumán, además de pasos destacados por Colón de Santa Fe, Gimnasia, Central Córdoba y hasta una convocatoria a la selección argentina. Su última aparición oficial fue el 5 de octubre de 2025 con la camiseta del “Sabalero”, mientras que su despedida formal como profesional comenzaría a tomar forma para el 7 de junio. Sin embargo, lejos de alejarse definitivamente de la pelota, eligió seguir jugando en su tierra y volver a un lugar con el que mantiene un vínculo profundo.
Una presencia que trasciende lo deportivo
La incorporación del “Pulga” no representa solamente un salto de calidad para Ñuñorco, sino también un impulso enorme para todo el fútbol tucumano. Su figura aporta jerarquía, visibilidad y una motivación especial para un club que acaba de regresar a Primera y que ahora se ilusiona con pelear en grande.