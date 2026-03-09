Refuerzo de lujo en Monteros: el “Pulga” Rodríguez jugará en Ñuñorco tras dejar el profesionalismo

En sus primeras declaraciones como jugador de Ñuñorco, el “Pulga” explicó cómo se gestó su llegada y dejó en claro que el componente afectivo fue determinante para aceptar la propuesta. “Por intermedio de la amistad con Mauricio, con ‘Panchito’, con los chicos de Monteros. Se dio la posibilidad, estoy cerca de casa y tomé la decisión de aceptar la propuesta de ellos”, expresó. También se refirió a su preparación física y a los pasos previos antes de estar disponible para competir. “Vamos a iniciar la pretemporada y vamos a ir viendo cómo estamos físicamente. Esperemos cumplir con las expectativas del entrenador y estar a disposición en el inicio del torneo”.