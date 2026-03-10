Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: La vulgaridad, de los teatros al poder
Hace 4 Hs

En las décadas del 50, 60 y aun 70, para poder acceder a un humor procaz, lindante con lo escatológico, era preciso concurrir a los teatros de revista. En dichos ámbitos, Adolfo Stray, Pepe Arias, Dringue Farías y José Marrone, entre otros, llevaban la delantera. Los parlamentos chabacanos se adornaban con el desfile de vedettes que hicieron historia: Nélida Roca, Zulma Faid, Ethel Rojo, Nélida Lobato, etc. En televisión, todo era más recatado. Debía esperarse hasta las 22, hora en que el estilo vulgar cobraba vida. Claro que tímidamente. Era el momento en que vencía el horario de protección al menor. Hoy, este mensaje sigue vigente pero constituye un eufemismo. No divide aguas porque todo transcurre en un océano de transgresiones. Mientras en la prensa escrita todavía se cuidan las formas, en radio y televisión la ramplonería campea y el modo de expresarse, incluso en comunicadores de insospechada cultura, carece de trabas. No hay cuestión vedada ni asunto escabroso que no pueda abordarse. Esos desvíos orales, que degradan el idioma y perjudican a los menores que están en edad de aprenderlo, llevaron al Maipo y a El Nacional, templos del desliz, a la desaparición de manera irremediable. Asistimos a una virtual competencia. Sobre todo en los medios audiovisuales. Décadas atrás, sería impensado promocionar y jactarse de una obra teatral “de mierda”. Es probable que el redactor publicitario, autor del giro, sí lo haga. Hoy, por lo visto, esa modalidad convoca público y alimenta recaudaciones. Hasta los políticos, en general decorosos, se apostrofan en el Congreso y en programas periodísticos. Ni en Balbín ni en Frondizi, tampoco en Alfonsín y el propio Perón, para apelar a figuras opuestas y de amplio espectro, la ordinariez jamás ocupó un lugar en sus léxicos. Para colmo, en la cima del poder, anida un presidente que dicta cátedra y pugna por ganar el liderazgo. Muchos, incluso de su propia tropa, no logran disimular molestias. Pero la obediencia debida no perdona y obliga. Los ajenos al elenco oficial deberían censurar el estilo poco edificante de Milei. Añadirle, asimismo, el anhelo de que se revierta lo antes posible.

Alejandro De Muro                      

demuroalejandro4@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vivir viajando: qué y dónde estudiar para ser Tripulante de Cabina en Argentina
1

Vivir viajando: qué y dónde estudiar para ser Tripulante de Cabina en Argentina

Naranja X busca estudiantes de Ingeniería, IT y Negocios para su programa Talento Flux
2

Naranja X busca estudiantes de Ingeniería, IT y Negocios para su programa Talento Flux

Becas Manuel Belgrano 2026: qué cambia con el nuevo reglamento aprobado
3

Becas Manuel Belgrano 2026: qué cambia con el nuevo reglamento aprobado

Un concurso internacional convoca a artistas para reinterpretar a Mafalda y ganar 500 euros
4

Un concurso internacional convoca a artistas para reinterpretar a Mafalda y ganar 500 euros

Independizarse resulta difícil por lo que compartir vivienda es cada vez más común, pero tiene sus riesgos
5

Independizarse resulta difícil por lo que compartir vivienda es cada vez más común, pero tiene sus riesgos

Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto
6

Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto

Más Noticias
Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

No hace falta “matarse estudiando” para tener un año lectivo exitoso

No hace falta “matarse estudiando” para tener un año lectivo exitoso

Estudiar más horas no siempre ayuda a aprender más

Estudiar más horas no siempre ayuda a aprender más

Si las palomas son un problema, hay formas “amigables” de ahuyentarlas

Si las palomas son un problema, hay formas “amigables” de ahuyentarlas

Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto

Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto

Claves para no sucumbir y terminar escribiendo como robots

Claves para no sucumbir y terminar escribiendo como robots

Comentarios