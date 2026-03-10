Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: “Energúmenos”
Hace 4 Hs

En relación a la carta del lector Oscar Beltrán: “Energúmeno” (07/03) quisiera agregar una información adicional para enriquecer el debate. La apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación debería ser un acto solemne: históricamente la inaugura el presidente con un discurso que menciona los logros y los objetivos que persigue en su mandato. El resto de los presentes, sobre todo los legisladores, deben escuchar con respetuoso silencio. Es una ceremonia fundamental de las instituciones democráticas. No ocurre así en la República Argentina desde hace décadas; en el año 2019 el presidente Macri trató de decir su discurso y fue interrumpido permanentemente por los desaforados gritos de los “energúmenos” de la bancada del partido justicialista; el entonces jefe de estado intentó respetuosamente calmarlos: “los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes señores”, todo fue en vano, los gritos continuaron. El domingo 1 de marzo, en la asamblea legislativa sucedió lo mismo: los “energúmenos” Grabois, Martínez, Bregman, etc. gritaban desaforadamente y fueron respondidos por el “energúmeno” presidente de la Nación con el aplauso de la parte “energúmena” de su público. En realidad, la degradación institucional de la asamblea legislativa empezó antes, cuando la presidenta Cristina Fernández llenaba el recinto de “energúmenos” que convertían el Congreso de la Nación en una unidad básica arrojando panfletos con la leyenda “Clarín miente” en el histórico recinto. Es importante la memoria completa para identificar a los “energúmenos”.

Luis Ovidio Perez Cleip                         

luisperezcleip@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vivir viajando: qué y dónde estudiar para ser Tripulante de Cabina en Argentina
1

Vivir viajando: qué y dónde estudiar para ser Tripulante de Cabina en Argentina

Naranja X busca estudiantes de Ingeniería, IT y Negocios para su programa Talento Flux
2

Naranja X busca estudiantes de Ingeniería, IT y Negocios para su programa Talento Flux

Becas Manuel Belgrano 2026: qué cambia con el nuevo reglamento aprobado
3

Becas Manuel Belgrano 2026: qué cambia con el nuevo reglamento aprobado

Un concurso internacional convoca a artistas para reinterpretar a Mafalda y ganar 500 euros
4

Un concurso internacional convoca a artistas para reinterpretar a Mafalda y ganar 500 euros

Independizarse resulta difícil por lo que compartir vivienda es cada vez más común, pero tiene sus riesgos
5

Independizarse resulta difícil por lo que compartir vivienda es cada vez más común, pero tiene sus riesgos

Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto
6

Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto

Más Noticias
Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

No hace falta “matarse estudiando” para tener un año lectivo exitoso

No hace falta “matarse estudiando” para tener un año lectivo exitoso

Estudiar más horas no siempre ayuda a aprender más

Estudiar más horas no siempre ayuda a aprender más

Si las palomas son un problema, hay formas “amigables” de ahuyentarlas

Si las palomas son un problema, hay formas “amigables” de ahuyentarlas

Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto

Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto

Claves para no sucumbir y terminar escribiendo como robots

Claves para no sucumbir y terminar escribiendo como robots

Comentarios