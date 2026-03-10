La cobertura de vacantes en la Justicia Federal

Hace poco más de un mes se describieron en esa columna los inconvenientes que se generan por la crisis de vacantes en la Justicia Federal, problema que alcanza cifras inéditas ya que ese poder desarrolla sus tareas con cerca del 37% de sus cargos clave sin titular. Al respecto, esta semana se conoció que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que se iniciará el trámite para la cobertura de 200 vacantes de jueces, 72 fiscales y 65 defensores oficiales. Se trata de un avance luego de las inquietudes expresadas tanto por la Asociación de Magistrados como por el mismo presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que dijo que la cobertura de vacantes es la preocupación fundamental del Poder Judicial.
Tal preocupación radica en el hecho de que en los últimos tiempos ha habido una especie de “apagón” en el proceso de nombramientos que derivó en que haya 203 vacantes con concursos terminados, que sólo requieren la decisión del Presidente, a las que se suman otras 157 vacantes en trámite en el Consejo de la Magistratura. En su discurso en la cena de los Magistrados, a fines de año, el titular de la Corte destacó la tarea que ha llevado a cabo el Consejo de la Magistratura para definir las ternas, con lo cual quedó en el aire la presunción de que son las desavenencias políticas las que inciden en las demoras. De hecho, tras el cambio de autoridades en el Gobierno nacional a fines de 2023 se habían retirado los pliegos enviados al Congreso por las autoridades salientes. El anterior ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había atribuido las demoras al Congreso Nacional, señalando que fue “una máquina de impedir” y se había quejado porque “el sistema de designación es lento, problemático y polémico”.
En este sentido, se considera positivo que el nuevo ministro haya decidido iniciar la verificación y actualización de todos los requisitos para las vacantes, “con el objetivo de habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y el envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”.
Hay muchas urgencias. El Juzgado Federal N° 1 de Tucumán está vacante desde fines de 2020 y su concurso espera resolución presidencial. El Juzgado N° 2 está en medio de su concurso. El N° 3 está cubierto, pero aún no entró en funciones. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal tiene los tres cargos vacantes desde 2019, 2021 y 2024. Las fiscalías federales 1 y 2 están cubiertas con subrogantes. Todos los juicios orales se llevan a cabo con jueces subrogantes, que tienen sus propias agendas en sus juzgados de origen, lo cual determina que se demoren los procesos para comenzar los juicios, así como la sustanciación de los mismos, tal como se vio en la causa por las irregularidades con fondos mineros en la UNT.
Normalizar el proceso de designación de magistrados redundará en una justicia más ágil, eliminará el estresante y precario trabajo de las subrogancias y ayudará a morigerar las excesivas demoras que afectan a los ciudadanos, que esperan que se haga justicia.