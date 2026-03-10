La cobertura de vacantes en la Justicia Federal

Tal preocupación radica en el hecho de que en los últimos tiempos ha habido una especie de “apagón” en el proceso de nombramientos que derivó en que haya 203 vacantes con concursos terminados, que sólo requieren la decisión del Presidente, a las que se suman otras 157 vacantes en trámite en el Consejo de la Magistratura. En su discurso en la cena de los Magistrados, a fines de año, el titular de la Corte destacó la tarea que ha llevado a cabo el Consejo de la Magistratura para definir las ternas, con lo cual quedó en el aire la presunción de que son las desavenencias políticas las que inciden en las demoras. De hecho, tras el cambio de autoridades en el Gobierno nacional a fines de 2023 se habían retirado los pliegos enviados al Congreso por las autoridades salientes. El anterior ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había atribuido las demoras al Congreso Nacional, señalando que fue “una máquina de impedir” y se había quejado porque “el sistema de designación es lento, problemático y polémico”.