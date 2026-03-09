Secciones
SociedadActualidad

La lluvia no las detuvo: las tucumanas marcharon con un fuerte reclamo a la Justicia

Organizaciones feministas, sindicales y sociales se movilizaron esta tarde desde los Tribunales Penales hasta plaza Independencia.

BAJO LA LLUVIA. Las mujeres tucumanas salieron a las calles. BAJO LA LLUVIA. Las mujeres tucumanas salieron a las calles. FOTOS LA GACETA/MATÍAS VIEITO
Hace 1 Min

A pesar de la intensa lluvia que cayó esta tarde, organizaciones feministas, sindicales y sociales de Tucumán se movilizaron por el centro de la capital provincial en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La convocatoria comenzó a las 17 frente a los Tribunales Penales, en la intersección de avenida Sarmiento y Laprida. Desde allí, las columnas iniciaron una marcha hacia plaza Independencia, donde se llevó a cabo el acto central y la lectura de un documento conjunto elaborado por las organizaciones convocantes.

La movilización forma parte de las actividades que cada año se realizan en distintas ciudades del país para visibilizar las desigualdades que atraviesan las mujeres y reclamar políticas públicas frente a la violencia de género, la precarización laboral y otras problemáticas que afectan a las trabajadoras.

La lluvia no las detuvo: las tucumanas marcharon con un fuerte reclamo a la Justicia

En Tucumán, la convocatoria fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos junto con más de 30 organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, que participaron de la marcha con el objetivo de poner en agenda la situación de las mujeres en la provincia y exigir respuestas del Estado.

La lluvia no las detuvo: las tucumanas marcharon con un fuerte reclamo a la Justicia

Entre los reclamos planteados durante la jornada figuraron pedidos de justicia en casos de violencia de género, cuestionamientos a las demoras en procesos judiciales y denuncias de revictimización de mujeres que acuden al sistema judicial en busca de protección.

La lluvia no las detuvo: las tucumanas marcharon con un fuerte reclamo a la Justicia

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo y recuerda las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de derechos y condiciones laborales. Con el paso del tiempo, la fecha se consolidó en todo el mundo como una jornada de movilización y reivindicación social.

La lluvia no las detuvo: las tucumanas marcharon con un fuerte reclamo a la Justicia

En Tucumán, como ocurre cada año, durante los días previos se realizaron distintas manifestaciones artísticas en plazas y museos provinciales para reflexionar sobre el significado de esta fecha.

La lluvia no las detuvo: las tucumanas marcharon con un fuerte reclamo a la Justicia

La marcha realizada esta tarde buscó reunir a cientos de miles de ciudadanas con el objetivo de visibilizar demandas vinculadas a la igualdad, la justicia y el fin de la violencia contra las mujeres, incluso bajo una persistente lluvia que acompañó buena parte de la movilización.

Temas Violencia de género
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Prisión preventiva para el hombre acusado de prender fuego a un joven en Las Piedritas

Prisión preventiva para el hombre acusado de prender fuego a un joven en Las Piedritas

Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles
2

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales
3

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
4

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
5

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
6

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Más Noticias
8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Las lluvias afectaron a varias localidades del interior tucumano: cuántos milímetros cayeron

Las lluvias afectaron a varias localidades del interior tucumano: cuántos milímetros cayeron

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Comentarios