La lluvia no las detuvo: las tucumanas marcharon con un fuerte reclamo a la Justicia

A pesar de la intensa lluvia que cayó esta tarde, organizaciones feministas, sindicales y sociales de Tucumán se movilizaron por el centro de la capital provincial en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
La convocatoria comenzó a las 17 frente a los Tribunales Penales, en la intersección de avenida Sarmiento y Laprida. Desde allí, las columnas iniciaron una marcha hacia plaza Independencia, donde se llevó a cabo el acto central y la lectura de un documento conjunto elaborado por las organizaciones convocantes.
La movilización forma parte de las actividades que cada año se realizan en distintas ciudades del país para visibilizar las desigualdades que atraviesan las mujeres y reclamar políticas públicas frente a la violencia de género, la precarización laboral y otras problemáticas que afectan a las trabajadoras.
En Tucumán, la convocatoria fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos junto con más de 30 organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, que participaron de la marcha con el objetivo de poner en agenda la situación de las mujeres en la provincia y exigir respuestas del Estado.
Entre los reclamos planteados durante la jornada figuraron pedidos de justicia en casos de violencia de género, cuestionamientos a las demoras en procesos judiciales y denuncias de revictimización de mujeres que acuden al sistema judicial en busca de protección.
El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo y recuerda las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de derechos y condiciones laborales. Con el paso del tiempo, la fecha se consolidó en todo el mundo como una jornada de movilización y reivindicación social.
En Tucumán, como ocurre cada año, durante los días previos se realizaron distintas manifestaciones artísticas en plazas y museos provinciales para reflexionar sobre el significado de esta fecha.
La marcha realizada esta tarde buscó reunir a cientos de miles de ciudadanas con el objetivo de visibilizar demandas vinculadas a la igualdad, la justicia y el fin de la violencia contra las mujeres, incluso bajo una persistente lluvia que acompañó buena parte de la movilización.