Prisión preventiva para el hombre acusado de prender fuego a un joven en Las Piedritas

Fue imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa en calidad de autor.

Un violento episodio ocurrido en el barrio Las Piedritas de San Miguel de Tucumán terminó con un joven gravemente herido y un hombre detenido, acusado de haber intentado matarlo al prenderle fuego durante una discusión.

De acuerdo con la investigación que lleva adelante el MPF, el hecho se registró durante la madrugada del 1 de marzo, alrededor de las 3.30. En ese momento, José Daniel Díaz se encontraba junto a un grupo de amigos en la vereda de la casa de una vecina, cuando se produjo un altercado con Luis Alberto Vergara.

Según la acusación, el conflicto escaló rápidamente. Tras quitarle la gorra a la víctima, el sospechoso habría rociado a Díaz con alcohol y, con la presunta intención de provocarle la muerte, utilizó un encendedor para prenderle fuego. El ataque le provocó quemaduras de gravedad en el cuero cabelludo, fosas nasales, región bucofaríngea, tórax y miembros superiores.

Como consecuencia de las lesiones, el joven permanece internado en terapia intensiva en el hospital Centro de Salud. Fuentes judiciales indicaron que su estado es reservado y que recibe asistencia mecánica respiratoria.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II del MPF, a cargo del fiscal Carlos Sale. En la audiencia destinada al control de la aprehensión y formalización de la causa, el auxiliar de fiscal Alejandro Andole representó a la acusación.

Durante esa instancia, el sospechoso, de 26 años, fue imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa en calidad de autor. Desde el MPF solicitaron que permanezca detenido bajo prisión preventiva por el plazo de tres meses, mientras se desarrollan las medidas de investigación.

Sin embargo, la jueza interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al planteo de la fiscalía y dispuso que el acusado permanezca privado de la libertad por un período de dos meses, mientras avanza la causa por el brutal ataque ocurrido en el barrio Las Piedritas.

