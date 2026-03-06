Advierten sobre problemas edilicios y aulas sobrecargadas en la escuela Gabriela Mistral

Tras las primeras jornadas del ciclo educativo 2026, los concejales José María Caneladay Gustavo Cobos presentaron una nota para advertir sobre "las precarias condiciones edilicias" en las que se encuentra la escuela Secundaria Gabriela Mistral y para solicitar la urgente actuación del municipio para revertir esto.
"Esta nota nace de las profundas preocupaciones que nos manifestaron las familias de la institución. Así como en el discurso de apertura de sesiones se señaló que 'la educación es un derecho fundamental', algo en lo que coindicimos totalmente, en esa misma línea le solicitamos al ejecutivo que garantice aulas seguras, espacios adecuados y condiciones dignas", plantearon los concejales.
Entre los problemas señalados en la misiva se destaca la situación del primer año del turno mañana. “Los padres nos transmitieron que la cantidad de alumnos excede claramente la capacidad del aula. Los pupitres quedan prácticamente superpuestos y eso impide tanto la comodidad de los estudiantes como la circulación dentro del espacio”, señalaron.
Por otro lado, en cuanto al edificio, la nota afirma que las familias denunciaron que en distintos cursos hay mobiliario deteriorado, falta de iluminación adecuada y sectores sin el mantenimiento necesario, entre ellos las paredes.
Problemas edilicios
"Tanto en el discurso ante el Concejo Deliberante como en el acto inaugural del ciclo lectivo, en la Escuela Alfonsina Storni, se ha señalado que las escuelas municipales se encuentran en perfectas condiciones. Sin embargo, lo que nos exponen los padres de la Escuela Gabriela Mistral es que hoy no tienen las condiciones adecuadas para el desarrollo de clases. Necesitamos que el municipio tome cartas en lo inmediato", sentenciaron.