La Justicia ordenó a la SAT resolver el problema del servicio de agua en cuatro barrios

Esta mañana, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos dieron a conocer que en los últimos días se dictaron sentencias favorables en las acciones de amparo promovidas junto a vecinos de los barrios Blas Conrero, Villa Amalia, Aguas Corrientes y Diagonal Sur. En todos los casos, la Justicia ordenó a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) arbitrar, en un plazo breve, las medidas necesarias para garantizar la normal prestación del servicio de agua potable en esas zonas.
“Esto es importante porque la Justicia les ha dado la razón a los vecinos y le ha ordenado a la SAT que brinde una respuesta concreta frente a un problema que lleva años. Pero además hay otro punto central: para dar cumplimiento a estas sentencias no alcanza con una solución aislada o transitoria, sino que deberán realizarse obras y trabajos que pueden impactar positivamente también en otros sectores de estos barrios. Es decir, la respuesta no sólo alcanzará a quienes promovieron el amparo, sino también a muchos otros vecinos que desde hace años padecen estas deficiencias, consecuencia de décadas de desidia de quienes gobiernan la provincia”, planteó Canelada.
Por su parte, Cobos lamentó que los vecinos hayan debido llegar a la Justicia después de años sin respuestas efectivas. “Nunca tuvieron una solución, pese a haber realizado decenas de reclamos ante la SAT. La empresa parece esperar siempre a que todo llegue a la instancia judicial. De hecho, en uno de estos casos, recién cuando advirtieron que la sentencia podía ser adversa comenzaron a ejecutar trabajos. Y resulta inadmisible que, en sus contestaciones, intenten minimizar la gravedad de la situación, presentándola como algo excepcional o esporádico. ¿Cómo puede ser excepcional si estamos hablando de problemas reiterados en distintos barrios? Afortunadamente, la Justicia les recordó que tienen la obligación de garantizar un servicio esencial”, sostuvo.
Entre los vecinos que obtuvieron sentencia favorable se encuentra Tomás Barrionuevo, del barrio Diagonal Sur, quien relató la gravedad de su situación. “Hace más de cuatro años que vengo luchando con este problema y no me daban ninguna solución. Hice reclamos en la SAT, en el ERSEPT y en la Defensoría del Pueblo. Tengo resoluciones que reconocen lo que pasaba en mi domicilio, pero la SAT no iba. Yo tenía que subir al techo y mis hijas me alcanzaban los baldes para que yo, con una piola, los levantara y pudiera cargar el tanque. Era un sacrificio enorme para mí, con 72 años y un problema de discapacidad”, afirmó. En su caso, ya se registraron avances y actualmente su domicilio volvió a contar con agua.
Distinta es la situación en barrio Blas Conrero. Graciela Juárez, firmante de otra de las acciones, señaló que el problema lleva más de 20 años en la zona. “Antes salía un poco de agua. No era normal, era poca. Después empezó a salir sucia. Y ahora no sale nada. Tenemos que levantarnos a las cuatro de la mañana para ver si sale apenas un hilo”, lamentó. En ese caso, la Justicia otorgó a la SAT un plazo de 20 días para regularizar el servicio.