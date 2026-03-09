La Justicia ordenó a la SAT resolver el problema del servicio de agua en cuatro barrios

Entre los vecinos que obtuvieron sentencia favorable se encuentra Tomás Barrionuevo, del barrio Diagonal Sur, quien relató la gravedad de su situación. “Hace más de cuatro años que vengo luchando con este problema y no me daban ninguna solución. Hice reclamos en la SAT, en el ERSEPT y en la Defensoría del Pueblo. Tengo resoluciones que reconocen lo que pasaba en mi domicilio, pero la SAT no iba. Yo tenía que subir al techo y mis hijas me alcanzaban los baldes para que yo, con una piola, los levantara y pudiera cargar el tanque. Era un sacrificio enorme para mí, con 72 años y un problema de discapacidad”, afirmó. En su caso, ya se registraron avances y actualmente su domicilio volvió a contar con agua.