Caputo se reunió con empresarios en Nueva York y habló de un “impactante cambio de imagen” de la Argentina
El ministro de Economía participó de un encuentro con inversores y funcionarios en el Council of the Americas, en el marco de la Argentina Week. El Gobierno busca impulsar la llegada de capitales extranjeros y mostrar el nuevo rumbo económico del país.
En el marco de la Argentina Week que se desarrolla en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, participó de una reunión con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios en el Council of the Americas, donde destacó el interés que despierta el país y el cambio de percepción internacional sobre la economía argentina.
El encuentro tuvo como objetivo central promover la llegada de inversiones extranjeras y mostrar el potencial del país ante la comunidad financiera internacional.
“Extraordinaria reunión en el Council of the Americas, con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios del gobierno. Es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo”, escribió Caputo en su cuenta oficial de la red social X.
En esa misma línea, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que “el clima de inversión es fenomenal” en relación con la coyuntura económica del país y afirmó que incluso los mandatarios provinciales comparten esa visión. “Los gobernadores lo están viendo y ratifican que este tiene que ser el rumbo del país para siempre”, sostuvo.
Caputo integra la comitiva de funcionarios que viajaron a Estados Unidos para participar de la Argentina Week, una serie de encuentros destinados a presentar las oportunidades que ofrece el país y atraer capitales del exterior.
La actividad del ministro se produce luego de semanas de tensión con parte del empresariado local. Días atrás, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un comunicado en el que reclamó “respeto” tras las críticas del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Posteriormente, Caputo defendió el programa económico del Gobierno y remarcó que se trata de “un modelo de capitalismo de mercado, de la gente, no es de ninguna manera antiempresario”. En ese sentido, afirmó que el crecimiento económico debe estar impulsado por compañías que compiten en el mercado.
“Es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser”, planteó.
Durante el 7º Foro de Inversiones & Negocios realizado en Mendoza, el ministro también cuestionó el modelo industrial de las últimas décadas. “¿De qué modelo industrial estamos hablando? ¿Para alguno Argentina es una potencia industrial? El modelo de los últimos 20 años, lejos de hacer crecer nuestra industria, ni siquiera pudo hacer crecer un empleo, que no crece desde 2011. Además, la cantidad de empleadores no crece desde 2007”, afirmó.
El funcionario concluyó con una crítica directa al esquema económico previo. “No era un modelo que tenga nada que ver con lo industrial; era un modelo prebendario. Era un proyecto inmoral, injusto, ineficiente y regresivo porque el que menos puede defenderse contra este tipo de modelo es el que menos tiene”, expresó.
La Argentina Week es un evento de alto perfil que se desarrolla entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York. El objetivo es presentar las oportunidades de inversión y el nuevo rumbo económico del país ante la comunidad financiera internacional.
La iniciativa es organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos junto con grandes bancos y fondos de inversión como JP Morgan y Bank of America. Participan funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y representantes de compañías multinacionales interesadas en sectores estratégicos de la economía argentina, entre ellos energía, minería, tecnología, agroindustria y economía del conocimiento.
Durante estas jornadas se realizan paneles, exposiciones y rondas de negocios destinadas a fortalecer el vínculo entre el sector público y el privado, promover la llegada de capitales y proyectar una imagen renovada de la Argentina en el escenario global.
El evento cuenta con la participación del presidente Javier Milei, ministros del gabinete y representantes de distintas provincias, quienes buscan consolidar el respaldo político al programa económico y atraer inversiones extranjeras.
Tras una invitación formal del canciller Pablo Quirno, 10 gobernadores confirmaron su presencia en Nueva York, lo que representa un respaldo significativo a la gestión del Gobierno nacional.
Entre los asistentes figuran tanto aliados del oficialismo como dirigentes con posiciones más distantes: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).
Los mandatarios provinciales estarán a cargo del cierre de la agenda del encuentro, bajo la conducción del embajador Alejandro Oxenford, en coordinación con la Presidencia y con el respaldo de firmas como JP Morgan, Bank of America, Kaszek, Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council.
En representación del Poder Ejecutivo también participará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien formará parte de la jornada final.