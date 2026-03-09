Caputo se reunió con empresarios en Nueva York y habló de un “impactante cambio de imagen” de la Argentina

Durante el 7º Foro de Inversiones & Negocios realizado en Mendoza, el ministro también cuestionó el modelo industrial de las últimas décadas. “¿De qué modelo industrial estamos hablando? ¿Para alguno Argentina es una potencia industrial? El modelo de los últimos 20 años, lejos de hacer crecer nuestra industria, ni siquiera pudo hacer crecer un empleo, que no crece desde 2011. Además, la cantidad de empleadores no crece desde 2007”, afirmó.