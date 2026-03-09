Hazaña argentina en Malvinas: la maratonista Candela Cerrone ganó en Puerto Argentino y emocionó con su dedicatoria
La corredora pinamarense de 48 años se impuso en los exigentes 42 kilómetros de la "Stanley Marathon" con un tiempo de 3 horas y 14 minutos. Al cruzar la meta, protagonizó un emotivo homenaje a los caídos y veteranos de la guerra y se volvió viral en las redes sociales.
Argentina volvió a dejar una huella profunda en las Islas Malvinas: esta vez fue por medio del deporte. Este domingo, la corredora Candela Cerrone se consagró ganadora de la 15ª edición de la maratón de Puerto Argentino, una de las competencias más australes del mundo certificadas por la Asociación de Maratones Internacionales (AIMS). Bajo un clima hostil, marcado por las ráfagas de viento y el relieve irregular de las islas, la atleta bonaerense logró cruzar la meta en primer lugar tras un esfuerzo físico y mental extenuante.
Más allá del logro deportivo, el momento que capturó la atención de todos ocurrió en la recta final. Visiblemente conmovida, Cerrone exclamó un grito que resonó con fuerza en el borde costero: “¡Por los caídos, por los veteranos, por todos los que estuvieron acá!”. La dedicatoria, cargada de patriotismo, evidenció cuál fue el motor que impulsó a la corredora a representar al país en un escenario tan sensible para la memoria argentina.
"Por los caídos, por los veteranos, por todos"— Corta (@somoscorta) March 9, 2026
La argentina Candela Cerrone ganó la 15ª edición de la maratón de 42 kilómetros en las Islas Malvinas. pic.twitter.com/3r7rniQf7f
De Pinamar a lo más alto del podio austral
Candela Cerrone, profesora de educación física en Pinamar, no es una improvisada en el mundo del atletismo. En junio de 2025 ya había demostrado su nivel al obtener el segundo puesto en la Maratón de Rosario. Su llegada a las islas estuvo apadrinada por Marcelo De Bernardis, el primer argentino en correr oficialmente en Malvinas, quien fue su referente para encarar este desafío.
"Vine con el objetivo de dar lo mejor para representar a nuestro país en nuestras islas. Fue todo muy emotivo y también muy duro", manifestó Cerrone tras la premiación.
Un circuito que desafía los límites
La Stanley Marathon es reconocida mundialmente no solo por su ubicación geográfica, sino por su extrema dificultad técnica. El recorrido atraviesa las calles de la capital y el borde costero, pasando por monumentos históricos con el marco imponente de las montañas de fondo. Sin embargo, el factor determinante suele ser el viento impredecible, que en esta edición puso a prueba la resistencia de todos los participantes, haciendo que el tiempo de 3h 14m de la argentina sea aún más meritorio.
Con esta victoria, Cerrone une el éxito deportivo con el sentimiento patriótico, transformando una carrera de resistencia en un homenaje viviente a pocos kilómetros de donde se libraron las batallas de 1982.