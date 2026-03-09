Hazaña argentina en Malvinas: la maratonista Candela Cerrone ganó en Puerto Argentino y emocionó con su dedicatoria

Argentina volvió a dejar una huella profunda en las Islas Malvinas: esta vez fue por medio del deporte. Este domingo, la corredora Candela Cerrone se consagró ganadora de la 15ª edición de la maratón de Puerto Argentino, una de las competencias más australes del mundo certificadas por la Asociación de Maratones Internacionales (AIMS). Bajo un clima hostil, marcado por las ráfagas de viento y el relieve irregular de las islas, la atleta bonaerense logró cruzar la meta en primer lugar tras un esfuerzo físico y mental extenuante.