En una provincia impulsan un plan estatal para refinanciar deudas de empleados públicos con tasas más bajas
La iniciativa presentada por un legislador provincial propone que el gobierno provincial mpulse un programa para refinanciar deudas de trabajadores estatales con tasas más bajas y plazos más largos. ¿Qué pasa con los que no trabajan para el Estado?
Un proyecto legislativo busca aliviar la carga financiera que enfrentan miles de trabajadores del sector público mediante un plan de desendeudamiento impulsado desde el Estado provincial.
La iniciativa fue presentada por el diputado Juan José Bahillo en la Cámara de Diputados de Entre Ríos . El texto propone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía de esa provincia y en articulación con el agente financiero del Estado, diseñe e implemente un programa destinado a refinanciar o cancelar deudas que actualmente se descuentan directamente de los salarios.
La propuesta plantea la creación de líneas de crédito con tasas más bajas, plazos más extensos y condiciones financieras más favorables que permitan a los trabajadores estatales de esa provincia reorganizar sus compromisos económicos.
“El objetivo es que miles de trabajadores del Estado puedan reordenar su situación financiera y aliviar la carga de los descuentos sobre sus salarios, que en muchos casos terminan reduciendo de manera significativa el ingreso disponible de las familias”, explicó Bahillo.
En los fundamentos del proyecto, el legislador sostiene que el contexto económico de los últimos años —marcado por inflación elevada, pérdida del poder adquisitivo y altas tasas de interés— llevó a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos.
Datos del Banco Central de la República Argentina indican que hacia fines de 2025 la morosidad del sistema financiero rondaba el 9,3%. Las cifras son incluso más altas en entidades no bancarias, como financieras, mutuales o cooperativas.
“Muchos empleados públicos mantienen compromisos financieros que se descuentan directamente de sus haberes, lo que reduce significativamente su ingreso disponible mensual”, advirtió el diputado.
El legislador agregó que, en numerosos casos, gran parte del salario termina absorbido por deudas contraídas en condiciones desfavorables. “Cuando ocurre eso, los aumentos salariales pierden impacto real en el bolsillo”, señaló.
La propuesta apunta a que el Estado promueva instrumentos para reordenar la situación crediticia de los trabajadores estatales y mejorar el ingreso disponible de miles de familias. Según el autor del proyecto, se trata de generar herramientas que permitan aliviar una situación económica que afecta de manera creciente a quienes dependen de un salario público.