En una provincia impulsan un plan estatal para refinanciar deudas de empleados públicos con tasas más bajas

La iniciativa fue presentada por el diputado Juan José Bahillo en la Cámara de Diputados de Entre Ríos . El texto propone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía de esa provincia y en articulación con el agente financiero del Estado, diseñe e implemente un programa destinado a refinanciar o cancelar deudas que actualmente se descuentan directamente de los salarios.