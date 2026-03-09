Copa Argentina: Atlético Tucumán ya tendría sede y fecha confirmada para el debut ante Sportivo Barracas

Atlético Tucumán pone en marcha su ilusión en la Copa Argentina. Según informó un miembro de la comisión directiva a este medio, el "Decano" tendría sede confirmada para enfrentar a Sportivo Barracas por los 32avos de final. El duelo se jugaría en el Estadio Ciudad de Caseros, en la localidad homónima ubicada en la provincia de Buenos Aires.
El encuentro está programado para el 25 de marzo y, desde la logística, el escenario designado representa un desafío por el traslado. Cinco días antes, el 20 de marzo, el equipo de Julio César Falcioni recibirá a Gimnasia en el Monumental; tras el cruce con el equipo de la Primera C por la Copa, deberá viajar directamente a la provincia Santa Fe para visitar a Rosario Central en el "Gigante de Arroyito".
De avanzar de ronda, el "Decano" enfrentará al ganador de la llave entre Talleres de Córdoba y Argentino de Merlo por los 16avos de final del certamen federal. De esa manera, con las coordenadas prácticamente confirmadas, Atlético ya empezó a soñar con el torneo que lo dejó a un paso del campeonato en 2017.