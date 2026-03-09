Automotrices siguen de cerca la suba del petróleo: miden impacto en logística y precios al público

Según indicaron, el precio del combustible es uno de los factores que los compradores analizan al momento de elegir entre un auto a combustión, híbrido o eléctrico, aunque no necesariamente el más determinante. “El costo del combustible influye en la decisión de compra, pero no es el único factor. Hay muchos elementos que intervienen en esa elección, como el precio del vehículo, la infraestructura de carga o el uso que cada conductor le da al auto”, señalaron.